El Indec informó que la actividad subió 1,1% en septiembre, pero no alcanzó para revertir la caída del trimestre. Con el 0,6% que ya había retrocedido entre abril y junio, se cumple el criterio de recesión técnica. El Gobierno dice que es un dato estadístico y que no se puede confirmar hasta el PBI oficial, que sale el 16 de diciembre. El país alcanza la 11| recesión desde 1993.

miércoles 25 de noviembre de 2026

¿Qué es una recesión técnica? Es cuando el PBI cae durante dos trimestres consecutivos respecto del trimestre anterior, en series desestacionalizadas, es decir, sacando el efecto de las épocas del año.

Eso es lo que pasó. El segundo trimestre de 2026 ya había mostrado una contracción del 0,6% frente al primero, y esa caída cortó una racha de siete trimestres consecutivos de suba. Ahora el tercero también cerró en baja. Según el cálculo de EcoGo, FMyA, Analytica y Equilibra, la caída fue de 1,8% contra el trimestre anterior. Otras estimaciones privadas van de 1,2% a 2,6%.

El rebote de septiembre no alcanzó

El Emae, el indicador mensual del Indec, mostró un alza de 1,1% en septiembre. Pero julio había hundido el trimestre con una caída de 2,5% y agosto solo mostró un leve repunte.

Resultado: septiembre quedó por debajo del nivel de junio. En la comparación con un año atrás, la actividad cayó 1,5% en julio, 1,6% en agosto y 1,2% en septiembre. Además, 10 de los 15 sectores analizados retrocedieron en septiembre frente al mismo mes del año pasado.

El Emae es un anticipo mensual y no informa datos trimestrales. El dato oficial del PBI llegará el 16 de diciembre. El propio Indec pidió cautela con la etiqueta: diagnosticar una recesión exige mirar varios indicadores a la vez, como empleo, ingresos, consumo, producción industrial y ventas.

Los analistas prevén que el año cierre con un leve crecimiento, de entre 0,5% y 0,7%. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la estimación de crecimiento para 2026 bajó de 3,2% en enero a 0,7% en octubre, lejos del 5% que contemplaba el Presupuesto.

Según el IIEP UBA-Conicet, sería la undécima recesión desde 1993 y la segunda de la gestión de Milei, después de la de 2024.

Milei insiste: "el país creció"

El 17 de noviembre, en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, el Presidente dijo que el PBI creció al margen de lo que pase si se marca una recesión técnica o no, y que la economía está 10% arriba de cuando asumió, por lo que no se pagaron costos en actividad.

Antes había sido más tajante: a fines de septiembre aseguró que "no hay recesión", dijo que los indicadores "están arrojando cualquier cosa" y cuestionó las series desestacionalizadas.

Tras el dato del martes, Milei respondió con un "¡MAGA!" (Make Argentina Great Again, hacer Argentina grande de nuevo) a una publicación sobre el repunte mensual que difundió el ministro de Economía, Luis Caputo. Después compartió mensajes de cuentas afines que admitían la recesión pero pronosticaban que duraría "un suspiro". Caputo, en tanto, destacó el rebote mensual y no mencionó la caída trimestral.

El vocero presidencial dijo que "no podemos confirmar que haya recesión técnica" hasta que se conozca el PBI. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, la calificó de recesión "estadística", no extendida en el tiempo ni a todos los sectores. El Gobierno atribuye la desaceleración a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola tras cosechas récord.

El 16 de diciembre se conocerá el PBI del tercer trimestre y el 21 de diciembre el Emae de octubre. El Banco Central prevé una recuperación en el cuarto trimestre.