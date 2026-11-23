Fígoli, un fuerte empresario de medios y eventos, compite por la concesión del predio por 25 años contra Buenos Aires Arena, una empresa global asociada al grupo La Nación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado definirá en diciembre.

lunes 23 de noviembre de 2026

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo nacional que gestiona los inmuebles públicos, prevé anunciar en diciembre quién explotará Tecnópolis durante los próximos 25 años. Hay dos oferentes: Perfeta Producciones, de Marcelo Fígoli, y Buenos Aires Arena, la sociedad que opera el Movistar Arena, el estadio cubierto de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tecnópolis es un predio de 509.759 metros cuadrados ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López, en el conurbano norte bonaerense. Fue creado y puesto en marcha en 2011 por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fue sede de exposiciones, actividades culturales, científicas y recreativas.

Hoy depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Con la gestión de Javier Milei, la dotación bajó de 333 a 198 trabajadores, una reducción superior al 40%.

La oferta económica

Perfeta ofreció $204.000 millones, $20.700 millones más (11%) que los $183.300 millones de Buenos Aires Arena. En 25 años, equivale a un canon promedio de $680 millones mensuales. La propuesta de Buenos Aires Arena implica $611 millones por mes, el canon base fijado en el pliego.

El concurso reparte 100 puntos: 40 por el proyecto, 30 por el plan de inversión, 20 por el canon y 10 por los antecedentes. El precio pesa 20%, mientras que proyecto e inversiones suman 70%, por lo que la oferta más alta no necesariamente gana. La AABE analiza los antecedentes y las características de cada propuesta.

Los competidores

Fígoli fundó Perfeta Producciones y está detrás de Fénix Entertainment, que produjo espectáculos y eventos en distintos mercados de la región. Tiene desde hace poco la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza. Para Tecnópolis se asoció con AEG Worldwide, grupo del estadounidense Philip Anschutz, cuya fortuna Forbes estimó en US$ 19.400 millones en julio de 2026, y con CMN (Cárdenas Marketing Network).

Buenos Aires Arena aporta la experiencia de operar el Movistar Arena. En junio, Live Nation Entertainment, uno de los mayores jugadores globales de la música en vivo, adquirió una participación mayoritaria en la sociedad.

La concesión prevé propuestas recreativas, de esparcimiento y ocio, y posibles actividades deportivas, culturales y comunitarias. El ganador se conocerá en diciembre.