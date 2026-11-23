Vialidad Rionegrina ya puso en servicio el nuevo sistema de modernización de la balsa de Villa Llanquín, una mejora impulsada por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck que facilita el trabajo diario de los balseros y acompaña el crecimiento de una localidad donde el cruce del río Limay es mucho más que una conexión: forma parte de su identidad y de su atractivo turístico.

lunes 23 de noviembre de 2026

“La balsa es como el ingreso al pueblo, es lo que le da un poco de identidad”. El testimonio de Alejandro Sandoval, guardaambiental de Río Negro y vecino de Villa Llanquín, resume el valor que tiene este cruce para la comunidad. Por allí pasan los vecinos todos los días y llegan los visitantes que buscan disfrutar del río, la naturaleza y la tranquilidad.

Con la puesta en servicio del nuevo mecanismo electromecánico, este viernes 20 de noviembre, la localidad incorporó una mejora en un servicio que acompaña su historia. El sistema reemplaza el accionamiento manual mediante una manivela y reduce el esfuerzo físico de las ocho personas que trabajan en la balsa.

El crecimiento del turismo multiplicó la demanda del cruce. Según Sandoval, años atrás podían realizarse unos veinte viajes durante una mañana, mientras que hoy, en los momentos de mayor movimiento, esa cantidad puede concentrarse en una hora.

“Los fines de semana no para la balsa, va y viene continuamente, entonces el esfuerzo físico de los balseros era muchísimo”, relata. La modernización permite que puedan realizar esa tarea con mayor comodidad y menor desgaste.

Un atractivo que recibe a los visitantes

La balsa también despierta la curiosidad de quienes circulan hacia Bariloche. Muchos se detienen junto al río o sobre la pasarela para observar cómo funciona y cómo se desplaza de una orilla a la otra.

Ese primer encuentro invita a conocer una localidad que ofrece caminatas por la costa, recorridos de trekking y pesca, además de campings, cabañas, propuestas gastronómicas y una feria durante los fines de semana.

La tranquilidad es otro de los motivos que eligen sus visitantes. Para quienes viven allí, la balsa organiza los traslados y los tiempos del día. Su funcionamiento está ligado tanto a las necesidades de los pobladores como a la actividad turística.

La mejora realizada por Vialidad Rionegrina acompaña esa demanda y cuida a quienes sostienen diariamente el servicio. Detrás de cada cruce está el trabajo de los balseros y una comunidad para la que llegar a la otra orilla forma parte de su manera de vivir.