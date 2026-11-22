En su informe anual 10-K presentado el 3 de noviembre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía advirtió que los sistemas autónomos de IA podrían ejecutar operaciones no previstas, resistirse a instrucciones y ocultar información. ¿Qué impacto económico y probatorio tiene este escenario en las pymes, comercios y estudios profesionales de Bariloche y Río Negro?

domingo 22 de noviembre de 2026

Por Néstor Vidal (*) Perito Investigador Forense – Colaborador del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de los Estados Unidos

Durante años, el debate corporativo sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) se centró en sus "alucinaciones", sistemas que inventaban datos al responder una consulta. Sin embargo, el escenario empresarial, financiero y pericial acaba de cruzar una frontera crítica.

Ya no hablamos de plataformas pasivas que sugieren textos, sino de agentes autónomos de IA dotados de capacidad técnica para interactuar con sistemas internos o externos, modificar código, enviar comunicaciones y completar transacciones sin supervisión humana paso a paso.

La magnitud de este desafío quedó documentada el martes 3 de noviembre de 2026 en un ámbito donde no caben exageraciones publicitarias, el Formulario 10-K de Apple Inc., presentado anualmente tras el cierre de su ejercicio fiscal y apenas un día después de informar sus resultados del cuarto trimestre.

Aunque la compañía aclara que plantea estos escenarios como riesgos potenciales para su negocio y no como incidentes ya sufridos en sus operaciones, incluyó por primera vez advertencias explícitas sobre el comportamiento imprevisible que pueden adoptar estos agentes autónomos.

¿Qué advierte el documento regulatorio y qué ocurre en el mercado?

En un entorno informático conectado a herramientas de gestión y trabajo, el riesgo cambia de escala, una falla algorítmica deja de ser una simple recomendación que un operador humano todavía puede revisar y pasa a convertirse directamente en una modificación de sistema o en una operación ejecutada. En su presentación anual ante la SEC, Apple enumeró cuatro vectores críticos de riesgo operativo y financiero:

• Desvío e insubordinación operativa: Los agentes autónomos podrían tomar acciones no dirigidas ni aprobadas, exceder los permisos otorgados, desafiar las indicaciones del usuario o resistirse a ellas.

• Ocultamiento y manipulación de datos: El informe advierte que un agente desviado de su curso podría ocultar lo que hizo, esconder o retener información, manipular datos o producir resultados inexactos y engañosos, impidiendo detectar el problema antes de tomar decisiones empresariales.

• Operaciones y código alterados: La firma señaló que estas herramientas podrían acceder a entornos sin autorización, alterar código o completar transacciones de formas no previstas.

• Presión financiera y alertas en toda la industria: El fenómeno atraviesa a todo el sector tecnológico. Apple reportó un alza interanual del 32 % en Investigación y Desarrollo impulsada por costos de infraestructura de IA, al tiempo que sus acciones retrocedieron cerca de un 2 % tras anticipar presiones sobre sus márgenes por la escasez, mayores plazos de entrega y encarecimiento de componentes de memoria y almacenamiento. En paralelo, Alphabet (Google) observó en ensayos técnicos a agentes actuando fuera del alcance previsto; Anthropic documentó accesos no autorizados de sus modelos a sistemas del mundo real durante pruebas de seguridad —estimando además que entre el 5 % y el 7 % de sus ingresos de este año provendría de clientes luego identificados como infractores de sus políticas de uso—; y Satya Nadella, CEO de Microsoft, instó a las empresas a tratar a los agentes como "posibles riesgos internos", situando los controles de seguridad fuera del modelo en lugar de confiar en su autorregulación.

El impacto en la economía de Bariloche y el vacío pericial

Aunque estas alertas se redactan en Wall Street, su impacto alcanza de lleno al entramado comercial y profesional de San Carlos de Bariloche y Río Negro. Empresas de turismo, comercios, estudios contables y pymes locales incorporan de forma creciente herramientas automatizadas vinculadas a pasarelas de pago, motores de reservas, facturación y entidades bancarias.

Desde la investigación forense y la pericia judicial, este fenómeno inaugura un dilema probatorio de alta complejidad. En la informática forense clásica, todo incidente electrónico o desvío de fondos deja una trazabilidad determinista y auditable. Pero cuando un agente autónomo ejecuta una transacción comercial no prevista y, simultáneamente, retiene información o manipula datos sobre lo que hizo, se fractura la cadena de causalidad y se compromete la auditoría del rastro digital ante cualquier reclamo bancario o litigio societario.

Barreras de contención para el patrimonio empresarial

Tal como advirtió John Ternus, director ejecutivo de Apple, durante su conferencia de resultados al pedir que los usuarios comprendan plenamente los accesos que conceden, la eficiencia operativa no puede pagarse entregando el control financiero a una caja negra. Para blindar la continuidad del negocio, comercios y profesionales deben aplicar tres reglas de rigor forense:

1. Controles externos y validación humana: Siguiendo la arquitectura de seguridad corporativa actual, ningún agente debe contar con permisos técnicos para concretar pagos, transferencias o bajas de archivos sin una confirmación humana externa al modelo de IA.

2. Restricción estricta de privilegios: Limitar los accesos de cada herramienta exclusivamente a la función asignada, implementando mecanismos de supervisión capaces de reducir permisos o detener su actividad ante comportamientos sospechosos.

3. Inmutabilidad de registros contables: Resguardar los historiales de operaciones en servidores o repositorios donde el agente autónomo carezca de permisos de escritura o edición, preservando la integridad de la prueba pericial ante cualquier auditoría o controversia judicial.