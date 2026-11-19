Una expareja de Bariloche alcanzó un acuerdo de mediación prejudicial por una deuda vinculada con los gastos educativos de sus dos hijos. El padre aceptó transferir a la madre la totalidad de una motocicleta de su propiedad para compensar las obligaciones pendientes. El convenio también estableció nuevas condiciones para los encuentros con los niños y definió cómo se distribuirán los pagos del colegio a partir del próximo año.

jueves 19 de noviembre de 2026

El entendimiento se alcanzó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Bariloche, con la intervención de una mediadora y la asistencia letrada de ambas partes. Uno de los progenitores contó con representación de la Defensa Pública.

Una mediadora oficial intervino como facilitadora del diálogo entre los progenitores para que pudieran abordar las diferencias relacionadas con las obligaciones económicas y la comunicación con sus hijos. El procedimiento contó, además, con el asesoramiento técnico jurídico de los profesionales que asistieron a cada parte, quienes acompañaron la definición de los compromisos y sus alcances legales.

El principal punto del acuerdo fue la cancelación de una deuda que el padre había acumulado por gastos extraordinarios y por el 50% de las cuotas escolares de sus hijos durante 2026. Para resolver esa obligación, las partes optaron por una compensación mediante la adjudicación de un bien, en lugar de establecer pagos en efectivo o un esquema de cuotas.

De esta manera, el hombre se comprometió a transferir a la madre la titularidad completa del rodado que se encontraba a su nombre. Ambos acordaron realizar los trámites necesarios dentro de los 30 días posteriores a la celebración del convenio.

La compensación también permitió establecer un cierre para las obligaciones extraordinarias correspondientes a ese período. Según el convenio, las partes reconocieron que no mantendrán deudas entre sí por ese concepto al 31 de diciembre de 2026.

Otro de los aspectos abordados fue la relación del padre con sus hijos. Los progenitores acordaron un régimen de comunicación amplio y flexible, sin pernocte, que permitirá al hombre compartir tiempo con los niños durante sus días libres o francos laborales. Los encuentros no quedaron sujetos a días fijos, sino a una coordinación previa de horarios y lugares.

Para organizar esas visitas, las partes establecieron la intervención de una tercera persona, que actuará como intermediaria en las comunicaciones con la madre. El padre tendrá a su cargo el retiro de los niños y deberá regresarlos al domicilio materno al finalizar cada encuentro.

El acuerdo también contempló una situación particular respecto de la hija. Si la niña no desea participar de una visita, el padre podrá retirar únicamente a su hijo. Además, se estableció que ambos cuenten con una línea telefónica habilitada para mantener contacto mediante llamadas, videollamadas o mensajes de WhatsApp, con el compromiso de responder las comunicaciones durante el mismo día.

En materia económica, el convenio fijó un nuevo compromiso para el padre a partir de mayo de 2027. Desde ese momento deberá afrontar el 30% de las cuotas escolares y de las matrículas anuales de ambos hijos. Los importes tendrán que ser transferidos a la cuenta de la madre entre los días 1 y 10 de cada mes.

La intervención de la mediadora y el asesoramiento letrado de los progenitores permitieron formalizar una solución consensuada, con obligaciones concretas sobre la deuda pendiente, los gastos educativos futuros y el contacto familiar. Las condiciones quedaron establecidas en un convenio que resulta obligatorio y exigible desde la expresión del consentimiento de ambas partes.