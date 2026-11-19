Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone transferir tres parcelas ubicadas en Virgen de las Nieves, sobre el camino a Catedral, a la Universidad Nacional del Comahue y al CONICET. Los terrenos deberán mantener un destino científico y educativo.

jueves 19 de noviembre de 2026

Unas 20 hectáreas de tierras provinciales ubicadas en el sector de Virgen de las Nieves, podrían pasar a manos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a partir de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro.

La iniciativa, impulsada por el legislador Carlos Valeri, busca avanzar en la regularización dominial de los terrenos donde actualmente funcionan distintas dependencias provinciales e instituciones vinculadas a la investigación científica y la educación.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo provincial quede autorizado a donar dos parcelas a la UNCo, identificadas como 19-1-P009-06 y 19-1-P009-07, mientras que una tercera parcela, la 19-1-P009-08, sería transferida al CONICET, con destino al Centro Científico Tecnológico (CCT) Patagonia Norte.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que las tierras deberán conservar su finalidad específica y ser destinadas exclusivamente al uso científico y educativo.

En los fundamentos, Valeri señala que la falta de regularización de la titularidad de los terrenos representa una dificultad para ambas instituciones, ya que limita la posibilidad de realizar ampliaciones edilicias, concretar inversiones y acceder a distintas líneas de financiamiento.

En ese sentido, sostiene que la transferencia permitirá brindar seguridad jurídica a la Universidad y al organismo científico nacional, favoreciendo el desarrollo de sus actividades en la ciudad.

El legislador también recordó que la UNCo mantiene en el lugar su estación de piscicultura, mientras que el CONICET cuenta con laboratorios del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC).

La iniciativa contempla, además, que una de las parcelas subdivididas permanezca bajo titularidad de la Provincia de Río Negro, mientras que las restantes se distribuirán entre las dos instituciones.

Finalmente, el artículo 3 establece que la autorización para concretar las donaciones estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley A N.º 3682, que deberán verificarse antes de instrumentar definitivamente las transferencias.

De esta manera, el proyecto busca consolidar la presencia de instituciones académicas y científicas en Bariloche, otorgándoles mayor respaldo legal para continuar y ampliar sus actividades de investigación y formación.