La suspensión será por una jornada y afectará únicamente a la División de Exámenes de calle San José 130, debido a una capacitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

jueves 19 de noviembre de 2026

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche informó que el próximo miércoles 25 de noviembre permanecerá suspendida la atención al público en la División de Exámenes de Conducir, ubicada en calle San José 130.

La medida se debe a una jornada de capacitación organizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), destinada a la matriculación de instructores y evaluadores en conducción de motocicletas, en el marco de la Disposición 219.

La actividad se llevará adelante entre las 8 y las 18 horas y tiene como objetivo fortalecer la formación del personal encargado de evaluar a los conductores.

Desde la Subsecretaría de Tránsito y Transporte aclararon que la suspensión alcanzará exclusivamente al sector de exámenes y que el resto de las dependencias municipales funcionará con normalidad.

Por este motivo, se solicita a los vecinos tener en cuenta la fecha al momento de organizar sus trámites relacionados con la obtención de la licencia de conducir.