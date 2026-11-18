Se realizó la presentación oficial de la competencia, que tendrá distintas distancias y exigencias. Cuáles serán los cortes de ruta proyectados para desarrollar la carrera.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Más de 4000 participantes, provenientes de distintos países. Así de imponente será la segunda edición de la competencia, que ubica a Bariloche en los principales portales de todo el mundo.

La presentación se realizó este miércoles 18 de noviembre en el Hotel Radisson Blu Bariloche, donde Guzmán, también presidente del Emprotur, estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Matías Torres, y la concejal María Coronado.

Por cuestiones de agenda, el intendente Walter Cortés no pudo estar presente, aunque durante el encuentro hubo agradecimientos al jefe comunal por el respaldo del Municipio a la competencia y por el impulso que le dio a su primera edición.

Ante representantes de la organización y de UTMB Latinoamérica, Guzmán agradeció que la ciudad haya sido elegida por segundo año consecutivo y recordó que Cortés y el equipo de Turismo de entonces impulsaron la llegada de la carrera a Bariloche.

El secretario también se refirió al lugar que ocupa el turismo de aventura en la ciudad, desde las propuestas recreativas hasta las competencias internacionales, y agradeció a los corredores y a quienes viajan con ellos, además de reconocer el aporte de la hotelería, la gastronomía y la hospitalidad de los barilochenses.

Guzmán puso en valor el trabajo de las áreas municipales de Deportes, Cultura, Seguridad Ciudadana y Tránsito, que intervienen en distintas etapas del evento, desde los preparativos hasta las tareas posteriores a la competencia.

Entre las autoridades presentes estuvieron Dámaso Larraburu, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, y el coronel Néstor Ignacio García Solórzano, director de la Escuela Militar de Montaña.

La segunda edición se desarrolla del 18 al 22 de noviembre, forma parte del circuito internacional UTMB World Series y cuenta con el apoyo de la Municipalidad y el Emprotur, con seis recorridos que pasan por sectores de los cerros Otto, Pontoneros, Catedral y Bella Vista y por zonas de los lagos Mascardi, Gutiérrez y Nahuel Huapi.

Cortes de calles

La realización de Patagonia Bariloche by UTMB tendrá impacto en la circulación vehicular durante este fin de semana. La Municipalidad informó el cronograma de cortes parciales previstos por las largadas y llegadas de los corredores, con operativos en distintos cruces desde el viernes 20 hasta las primeras horas del domingo 22 de noviembre.

Las restricciones se aplicarán durante franjas horarias específicas y estarán coordinadas por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. Estos son los puntos y horarios informados:

Viernes 20: llegadas de Bella Vista 55K y Nahuel Huapi 33K

Las llegadas al Centro Cívico están previstas entre las 9 y las 20. El operativo de tránsito comenzará a las 8:30.

De 8:30 a 19:30: Las Piedras y avenida de los Pioneros; Las Piedras y avenida Belgrano.

De 8:30 a 20: Juan José Paso y Salta; sector de Salta, San Martín y Libertad.

Viernes 20: largada de Tronador 130K

La competencia partirá desde el Centro Cívico a las 21.

De 20:45 a 21:10: Quaglia y Mitre; Urquiza y 20 de Febrero.

De 20:45 a 21:15: 20 de Febrero y avenida Belgrano; avenida Belgrano y Las Piedras; Las Piedras y avenida de los Pioneros.

Sábado 21: largada de Frey 85K

La prueba comenzará a las 5 desde el Centro Cívico.

De 4:45 a 5:10: Quaglia y Mitre; Urquiza y 20 de Febrero.

De 4:45 a 5:15: 20 de Febrero y avenida Belgrano; avenida Belgrano y Las Piedras; Las Piedras y avenida de los Pioneros.

Sábado 21 y domingo 22: llegada de las restantes distancias

Las llegadas de Otto 12K, Cerro Lindo 22K, Frey 85K y Tronador 130K se desarrollarán en el Centro Cívico desde las 9:30 del sábado hasta las 6:30 del domingo.

El operativo comenzará el sábado a las 9 y se mantendrá hasta las 6:30 del domingo en los siguientes cruces:

Las Piedras y avenida de los Pioneros.

Las Piedras y avenida Belgrano.

Juan José Paso y Salta.

Sector de Salta, San Martín y Libertad.

Un fin de semana con seis distancias

La segunda edición de Patagonia Bariloche by UTMB se desarrolla del miércoles 18 al domingo 22 de noviembre. Las pruebas Bella Vista 55K y Nahuel Huapi 33K largarán el viernes desde el complejo Los Baqueanos, mientras que Cerro Lindo 22K y Otto 12K partirán el sábado desde el predio Cerro Lindo. Las seis distancias tendrán su llegada en el Centro Cívico.

La agenda también incluye la ceremonia de apertura, prevista para el jueves 19 a las 16 en el Centro Cívico. El domingo 22 se realizará allí la carrera infantil Mini Bariloche, a las 10:30, y la ceremonia de premiación, a las 12.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores tener en cuenta los horarios de los operativos y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.