La vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bariloche asumió de forma temporal la Secretaría Legal. Sánchez renunció la semana pasada para presidir la Convención Constituyente.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Claudia Soledad López, nueva asesora letrada de la Municipalidad

Claudia Soledad López asumió de manera temporal la titularidad de la Secretaría Legal de la Municipalidad de Bariloche. Reemplaza a Yanina Sánchez, que renunció la semana pasada para encabezar la Convención Constituyente.

López integraba la Asesoría Letrada municipal, en el equipo de Sánchez, y es vicepresidenta del Colegio de Abogados de la ciudad. El intendente dispuso que su designación rija "hasta que disponga lo contrario".

Se estima que el reemplazo durará hasta que concluya la Convención y Sánchez vuelva a su cargo. Según la resolución de designación, López cobrará un haber equivalente al de secretario, con el adicional por zona fría y los adicionales de ley, remunerativos y no remunerativos.

La Asesoría Letrada tiene 12 colaboradores políticos designados, todos abogados, que representan a la Municipalidad en litigios judiciales, entre otras tareas. Además, hay 9 personas con contratos de locación de servicios, que cumplen funciones de promoción, administrativas, profesionales y técnicas, según información oficial pública.

El intendente Cortés también dejó sin efecto la designación de Mariela Guerra como vocal del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. Guerra ocupaba el cargo desde el año pasado y asumió como convencional constituyente.

En el ámbito provincial, el gobernador Alberto Weretilneck concedió por decreto una licencia sin goce de haberes de 60 días corridos, desde el 12 de noviembre de 2026, a Julia Fernández, presidenta del Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche. Fernández asumió como convencional por Bariloche.