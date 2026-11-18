La construcción de la nueva cisterna de Lago Gutiérrez alcanzó una instancia decisiva con el inicio del hormigonado y el volcado de los primeros 250 metros cúbicos de material. La estructura tendrá una capacidad de almacenamiento de 2,5 millones de litros de agua potable y forma parte del Plan Director de Agua Potable que el Gobernador Alberto Weretilneck decidió llevar adelante en Bariloche.

miércoles 18 de noviembre de 2026

La obra, que lleva adelante Aguas Rionegrinas, representa una inversión superior a los $21.000 millones, financiada por la CAF, y permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de 75.000 vecinos de 30 barrios, además de acompañar el crecimiento de la ciudad durante los próximos 20 años.

El operativo de hormigonado contempla un importante despliegue de recursos y equipamiento, con dos bombas tipo pluma, diez camiones mixer y dos frentes de colado de hormigón.

En paralelo, ya comenzó la instalación de la cañería de impulsión, otro componente fundamental del sistema, que permitirá transportar el agua y mejorar la capacidad de abastecimiento en distintos sectores de la ciudad.