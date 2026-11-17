El intendente de Bariloche, Walter Cortés, presentó un proyecto de ordenanza para modificar el Código Electoral Municipal y eliminar la exigencia de convocar a elecciones durante el mes de septiembre. La iniciativa busca otorgarle al jefe comunal la facultad de definir la fecha de los comicios municipales, lo que abriría la posibilidad de adelantar la votación a marzo de 2027.

El mandatario fundamentó la propuesta en la necesidad de contar con mayor flexibilidad para organizar el cronograma electoral, sin quedar condicionado por una fecha establecida de antemano, como sucede actualmente.

La ordenanza 1953, sancionada en 2009, establece que las elecciones municipales deben realizarse el primer domingo de septiembre y de manera separada de los comicios provinciales.

La normativa vigente contempla modificaciones en la fecha únicamente cuando existe una superposición con otras convocatorias electorales. Frente a esa limitación, Cortés busca ampliar las atribuciones del Ejecutivo municipal para que pueda determinar el momento de la votación.

El proyecto también propone reducir el plazo mínimo de convocatoria de 90 a 60 días, aunque mantiene el máximo de 120 días de anticipación. Esta modificación está vinculada con el proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal, cuya convención constituyente deberá concluir su labor antes del 4 de enero próximo.

Cortés había anticipado su intención de introducir cambios en el calendario electoral después del triunfo de Estamos Haciendo Bariloche, el frente que conformó junto a Juntos Somos Río Negro, en las recientes elecciones de convencionales constituyentes.

Qué propone cambiar Cortés en el Código Electoral

El cambio central consiste en reemplazar el esquema de fecha fija por otro que otorgue al intendente la potestad de establecer el día de las elecciones municipales.

El texto presentado establece que «Las elecciones de autoridades municipales serán convocadas por el Intendente Municipal, quien fijará la fecha del acto eleccionario».

La iniciativa incorpora dos condiciones para el ejercicio de esa facultad. Por un lado, establece que los comicios deberán realizarse dentro del año calendario en el que finalice el mandato de las autoridades que serán renovadas. Por otro, mantiene la prohibición de hacer coincidir las elecciones municipales con las provinciales o nacionales, de acuerdo con el artículo 140 de la Carta Orgánica vigente.

En los fundamentos, el Ejecutivo municipal sostiene que resulta conveniente otorgarle al intendente una atribución semejante a la que tiene el gobernador para convocar a elecciones provinciales. También plantea que la modificación permitiría adaptar el calendario municipal a las particularidades de cada proceso electoral.

Menos tiempo entre la convocatoria y las elecciones

La segunda modificación propuesta apunta a reducir los plazos administrativos para organizar los comicios. El proyecto establece que la convocatoria podrá realizarse con un mínimo de 60 días de anticipación, en lugar de los 90 que exige actualmente el Código Electoral. El plazo máximo continuará siendo de 120 días.

De aprobarse, el Ejecutivo municipal podrá formalizar el llamado a las urnas con apenas dos meses de antelación.

Según los fundamentos de la iniciativa, la reducción busca otorgar mayor flexibilidad a la organización electoral. La convocatoria deberá seguir especificando la fecha de votación, los cargos que estarán en juego, la duración de los mandatos, la cantidad de candidatos que podrá elegir cada votante y el sistema electoral aplicable.

También se mantienen las obligaciones de difusión del llamado en medios de comunicación, edificios públicos y sitios oficiales.

«La ciudad no merece vivir de elección en elección», había expresado Cortés el jueves pasado, durante el acto de jura de los convencionales constituyentes. En esa oportunidad, el intendente mencionó marzo de 2027 como una alternativa para realizar las elecciones municipales, varios meses antes de septiembre, la fecha que establece la normativa vigente.

De todos modos, el proyecto ingresado al ámbito legislativo no fija marzo ni establece otro mes como fecha definitiva. La intención es modificar las reglas electorales para que el intendente pueda resolver posteriormente cuándo convocar a los barilochenses a las urnas.