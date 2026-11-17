La misión de la CONAE atraviesa la etapa final de integración y ensayos en Bariloche. Con lanzamiento previsto para el segundo trimestre de 2027, buscará generar información sobre ecosistemas marinos, calidad del agua y actividad pesquera.

martes 17 de noviembre de 2026

La Argentina avanza en la preparación de SABIA-Mar, un satélite de observación de la Tierra diseñado para estudiar el Mar Argentino, las costas y los cuerpos de agua interiores. El proyecto, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y desarrollado con INVAP como contratista principal, atraviesa una campaña de ensayos ambientales previa a su puesta en órbita.

Según informó la CONAE, el lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2027. Antes, el satélite y los sistemas que permitirán operarlo desde la Tierra deben completar distintas instancias de prueba y validación.

La misión apunta a producir información útil para la investigación científica, la gestión ambiental y sectores productivos como la pesca y la acuicultura. También busca aportar datos para el seguimiento de los ecosistemas oceánicos, el ciclo del carbono y la calidad del agua en costas y estuarios.

Leer el color del mar

SABIA-Mar significa Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar. Su función principal será observar el color del océano a través de cámaras ópticas y, a partir de la luz registrada, generar datos sobre las condiciones ambientales de la superficie marina.

Una de las variables que se podrá estimar es la concentración de clorofila-a, asociada a la presencia de fitoplancton. Se trata de organismos microscópicos que realizan fotosíntesis y forman parte de la base de la cadena alimentaria marina. Su distribución ofrece información para estudiar la productividad de los ecosistemas y sus cambios a lo largo del tiempo.

En octubre, la CONAE informó que las cámaras ópticas habían sido sometidas a pruebas que simularon la iluminación natural del Sol para verificar la recepción de luz en sus sensores.

La misión fue diseñada para observar el escenario regional —incluidas las costas argentinas y sudamericanas— con una resolución espacial de 200 metros. Para el mar abierto y el escenario global, la resolución prevista es de 800 metros. La frecuencia de revisita proyectada es de aproximadamente dos días, aunque la obtención de imágenes útiles también dependerá de las condiciones de observación, como la nubosidad.

Pesca, ambiente y vigilancia marítima

Entre las aplicaciones previstas figura el apoyo a la actividad pesquera. La información sobre fitoplancton y otras variables ambientales podría contribuir a identificar zonas con condiciones favorables para la pesca y mejorar la planificación de las operaciones.

El satélite no contará directamente los peces. Sus datos deberán combinarse con información oceanográfica, registros de la actividad y análisis de especialistas para producir herramientas útiles para el sector. El Gobierno nacional sostiene que ese conocimiento podría ayudar a reducir costos operativos y favorecer un uso más eficiente de los recursos.

SABIA-Mar también generará información vinculada con la turbidez del agua, un indicador relacionado con la presencia de partículas. Esos datos podrán utilizarse para estudiar cambios en costas, estuarios y aguas continentales, además de apoyar investigaciones sobre la biodiversidad y el cambio climático.

Las observaciones satelitales no reemplazarán las mediciones sobre el terreno. Una imagen puede alertar sobre una alteración, pero su interpretación y la identificación de posibles causas requieren información complementaria.

En julio, el Gobierno informó además que la misión había incorporado una actualización tecnológica para ampliar sus capacidades y contribuir a la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva argentina, mediante la combinación de cámaras y sistemas de geolocalización. El alcance operativo concreto de esas funciones todavía requiere mayores precisiones públicas.

Las pruebas antes del lanzamiento

La campaña de ensayos ambientales comenzó en septiembre de 2026 en las instalaciones de INVAP, en San Carlos de Bariloche. Su propósito es comprobar que el satélite y sus componentes puedan soportar las condiciones que enfrentarán durante el lanzamiento y la operación en el espacio.

En una actualización publicada el 21 de octubre, la CONAE informó que los equipos habían completado la unión estructural del módulo de servicios con el módulo que contiene los instrumentos de la misión. También realizaron pruebas de termovacío, destinadas a reproducir condiciones de vacío y variaciones extremas de temperatura.

De acuerdo con ese informe, las etapas siguientes incluían la integración de los paneles solares, las pruebas de pliegue y despliegue y los ensayos de vibración. Al momento de la actualización, la CONAE no había informado la finalización de esas etapas posteriores.

Mientras tanto, el proyecto avanza con la preparación de los sistemas terrestres. Entre el 20 y el 22 de octubre se realizaron en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba, dos revisiones sobre la infraestructura y los procedimientos necesarios para controlar el satélite desde la Tierra. Allí se evaluaron herramientas informáticas, redes, procedimientos de vuelo y tareas de capacitación. La CONAE señaló que el proyecto deberá continuar con verificaciones y revisiones de aceptación antes de la preparación operativa final.

Una red de capacidades nacionales

Además de la CONAE e INVAP, en SABIA-Mar participan empresas e instituciones del sistema científico y tecnológico argentino, entre ellas VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata, IMER y Ascentio.

VENG interviene en actividades de integración y prueba de sistemas para las operaciones de la misión, mientras que Ascentio participa en el desarrollo de herramientas informáticas del segmento terrestre. Las revisiones realizadas en Córdoba contaron también con especialistas internacionales, incluidos representantes de organismos espaciales de Brasil.

La misión busca ampliar la disponibilidad de información sobre el Atlántico Sur y fortalecer las capacidades nacionales para diseñar, integrar y operar tecnología espacial. Una vez completadas las pruebas y concretado el lanzamiento, el desafío será procesar y validar los datos para que puedan ser utilizados por investigadores, organismos públicos y sectores productivos