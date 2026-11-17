Entre el 18 y el 27 de noviembre , Bariloche será escenario de dos convocatorias de alto impacto: una competencia de trail running de jerarquía mundial en el Parque Nacional Nahuel Huapi y el foro federal más importante sobre políticas y legislación turística. Una agenda que posiciona a Bariloche y a la provincia como sede de eventos..

martes 17 de noviembre de 2026

En la antesala de la temporada de verano Bariloche se posiciona en el centro de la escena turística nacional e internacional. Durante la segunda quincena de noviembre la ciudad recibirá dos acontecimientos de gran envergadura que combinan el deporte de élite en entornos naturales únicos con el debate estratégico sobre el futuro de la actividad en todo el país. Este doble calendario refleja la consolidación de los destinos rionegrinos como plazas preparadas para albergar convocatorias masivas y de primer nivel fuera de los picos tradicionales de demanda, generando un fuerte movimiento económico en hotelería, gastronomía, transporte y servicios regionales, además de proyectar la marca Bariloche Rio Negro hacia el mundo.

Vidriera mundial con sello UTMB

La agenda comienza esta semana, del 18 al 22 de noviembre , con la realización de Patagonia Bariloche by UTMB , la cita argentina del circuito internacional más prestigioso del trail running mundial (UTMB World Series).

Con circuitos que atraviesan los paisajes cordilleranos del Parque Nacional Nahuel Huapi y distancias que desafían tanto a atletas de élite como a corredores amateurs, la competencia convoca a miles de participantes y acompañantes provenientes de distintas provincias argentinas y de decenas de países. Para Río Negro y Bariloche , la presencia de este sello global funciona como una plataforma de promoción internacional de alto alcance: cada corredor y cada imagen transmitida desde los senderos andinos refuerza el posicionamiento de la Patagonia rionegrina como destino referente para el turismo activo y de naturaleza durante todo el año.

El debate turístico federal pasa por Río Negro

Apenas unos días después, el 26 y 27 de noviembre, Bariloche cambiará el ritmo deportivo por la agenda institucional al convertirse en sede del 33° Encuentro de Municipios Turísticos , que en esta edición se desarrollará en conjunto con el 2° Encuentro de Legislación Turística. Organizado por la Red Federal de Turismo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Río Negro y autoridades del Municipio de San Carlos de Bariloche , junto a referentes del sector público y legislativo, el encuentro reunirá a intendentes, secretarios de turismo, legisladores y especialistas de todo el territorio nacional.

Durante dos jornadas de trabajo se analizarán los desafíos actuales de la gestión local, el financiamiento, la innovación en la promoción de destinos y la actualización de los marcos normativos que regulan la actividad.

Que las autoridades turísticas de toda la Argentina elijan a Bariloche para pensar y diseñar las políticas del sector subraya el protagonismo institucional del destino y ofrece una oportunidad clave para intercambiar experiencias con municipios rionegrinos de la cordillera, la estepa, los valles y la costa atlántica.



Un noviembre estratégico para toda la provincia

La convivencia de un evento deportivo de proyección global y una cumbre de gestión federal en un lapso de diez días demuestra la versatilidad de la infraestructura, desde su conectividad aérea hasta su capacidad hotelera y de servicios, para responder a segmentos amplios de demanda. Más allá del impacto directo en la región andina, esta dinámica fortalece el posicionamiento integral de toda la region, capaz de atraer inversiones, visitantes internacionales y espacios de decisión que impulsan el desarrollo turístico de todo su territorio.