El contexto económico está transformando los hábitos de consumo turístico en todo el país. Las estadías son cada vez más cortas, las reservas se concretan con menor anticipación y los viajeros comparan precios antes de decidir. En Bariloche, el sector turístico también registra estos cambios y enfrenta el desafío de sostener la actividad y la rentabilidad de cara al verano 2026-2027.

lunes 16 de noviembre de 2026

Viajar sigue siendo una prioridad para muchos argentinos, pero la manera de organizar las vacaciones está cambiando. Las estadías prolongadas pierden terreno frente a las escapadas, las reservas anticipadas conviven cada vez más con decisiones de último momento y los viajeros prestan mayor atención a los precios, las promociones y las posibilidades de financiación.

El fenómeno no responde únicamente a una nueva tendencia turística. También refleja el impacto de la situación económica sobre el presupuesto de los hogares, que deben reorganizar sus gastos para mantener la posibilidad de viajar sin comprometer otras necesidades.

Los indicadores de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran con claridad esta transformación. Durante el verano 2026, la estadía promedio de los turistas fue de 3,65 noches, frente a las 3,7 registradas en 2025 y las 4,65 de 2022. La comparación evidencia una reducción sostenida del tiempo que los viajeros permanecen en los destinos nacionales.

La tendencia también quedó reflejada durante el último fin de semana largo de octubre. Según CAME, viajaron por el país 1.490.400 personas, un 3,5% más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la duración promedio de las estadías cayó un 10%, al pasar de dos a 1,8 días.

Aunque el gasto diario real por turista aumentó un 5%, el impacto económico total registró una disminución del 2,2% en términos reales. El dato revela una situación que preocupa al sector: puede crecer la cantidad de visitantes, pero si permanecen menos tiempo, el movimiento económico que generan no necesariamente aumenta.

Un turista más cuidadoso con sus gastos

El costo de viajar se convirtió en un factor determinante al momento de organizar las vacaciones. Transporte, alojamiento, gastronomía y excursiones representan una parte importante del presupuesto familiar, por lo que cada vez más viajeros comparan alternativas y seleccionan cuidadosamente en qué gastar.

Un relevamiento del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) estimó que una familia de cuatro integrantes necesitó aproximadamente $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento básico durante el fin de semana largo de octubre, sin contemplar comidas ni actividades recreativas.

En este escenario, las promociones, los descuentos, las cuotas y los paquetes turísticos adquieren mayor relevancia. También se observa una mayor búsqueda de alternativas de alojamiento y propuestas que permitan reducir costos sin resignar completamente la experiencia del viaje.

Otro cambio importante es la anticipación de las compras. Los prestadores turísticos advierten que una parte de los viajeros posterga las decisiones hasta contar con mayor certeza sobre sus ingresos, sus posibilidades de financiación y los precios disponibles.

Bariloche también siente el cambio en los hábitos de viaje

En San Carlos de Bariloche, los indicadores de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHGB) reflejan un comportamiento similar.

El informe de coyuntura turística correspondiente a octubre de 2026, con datos de septiembre, registró un incremento interanual del 4,5% en la llegada de pasajeros, pero una disminución del 1,2% en la estadía promedio.

La entidad también informó un crecimiento del 3,2% en las pernoctaciones y del 7,8% en el gasto turístico real total durante ese mes. Sin embargo, el balance acumulado entre enero y septiembre todavía mostraba una caída interanual del 5,1% en los pasajeros arribados, del 3,5% en las pernoctaciones y del 4,6% en el gasto turístico real.

Los datos muestran que la recuperación de algunos indicadores mensuales todavía no alcanza para revertir completamente el desempeño de la actividad durante el año.

De cara al verano 2026-2027, los representantes del sector local observan una demanda condicionada por el contexto económico, con predominio del turismo nacional, estadías más cortas y decisiones de reserva que se concretan cada vez más cerca de la fecha del viaje.

A esto se suma la competencia con destinos internacionales, especialmente Brasil, que aparece entre las alternativas que evalúan los argentinos al momento de organizar sus vacaciones.

Promociones y nuevas estrategias para atraer visitantes

Frente a este escenario, hoteles, restaurantes, agencias y prestadores de excursiones deben adaptar sus estrategias comerciales a un consumidor que compara precios y busca mayor flexibilidad.

Las promociones, los descuentos por reservas anticipadas, las cuotas y los paquetes de dos o tres noches se convierten en herramientas para estimular la demanda. También adquieren importancia las propuestas que integran alojamiento, gastronomía y actividades recreativas, con tarifas que permitan conocer previamente cuánto costará la experiencia.

En Bariloche, las campañas comerciales como Bariloche Week buscan incentivar las compras y generar oportunidades para que los visitantes planifiquen sus viajes con beneficios.

El desafío para el destino no consiste solamente en aumentar la cantidad de turistas, sino también en conseguir que permanezcan más tiempo y distribuyan su consumo entre los distintos sectores de la economía local.

El desafío para las empresas: sostener la rentabilidad

El cambio en los hábitos de viaje obliga al empresariado turístico a mirar más allá de los porcentajes de ocupación. La cantidad de visitantes continúa siendo un indicador importante, pero ya no alcanza por sí sola para determinar el resultado económico de una temporada.

La duración de las estadías, el gasto promedio por pasajero, la anticipación de las reservas y los costos operativos se convierten en variables centrales para planificar la actividad.

Para Bariloche, el verano representa una nueva oportunidad de movimiento económico, aunque el contexto exige estrategias comerciales más flexibles y una oferta competitiva.

El turista argentino no necesariamente dejó de viajar: está eligiendo de otra manera, ajustando sus presupuestos y modificando la duración y las condiciones de sus vacaciones. Comprender ese comportamiento será fundamental para que hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios puedan aprovechar la próxima temporada y sostener la actividad en un escenario económico desafiante.