El hotel Monte Claro se expande hacia el terreno donde funcionaba la histórica Casa Marciani

La firma hotelera que administra el Monte Claro, Aguas del Sur y el hotel Patagonia inició las obras de ampliación del primero de esos establecimientos. El nuevo módulo ocupará el espacio donde se encontraba la antigua propiedad, que fue demolida.

lunes 16 de noviembre de 2026

La familia García Bertone proyecta ampliar el hotel Monte Claro, ubicado en la tercera cuadra de la calle Moreno, con la construcción de un nuevo módulo en el terreno donde funcionaba la histórica Casa Marciani.

La empresa, propietaria también de los hoteles Aguas del Sur y Patagonia, ya comenzó con los trabajos y, como parte del proyecto, demolió la antigua edificación, en la que durante décadas funcionaron distintos locales comerciales.

La propiedad tenía características arquitectónicas tradicionales de las primeras construcciones de Bariloche: una estructura de piedra en la planta baja y una planta superior de madera. En pocos días, los operarios retiraron la parte de madera y ahora avanzan con el desarme del resto de la estructura.

La obra también obligó a clausurar una de las escalinatas que conectaban las calles Moreno y Elflein a través de Palacios, debido a los trabajos que se desarrollan en el sector.

La histórica vivienda había sido construida en 1923 por la familia Marciani. Su propietario era Santiago Marciani, quien durante los primeros años de Bariloche se desempeñó como juez de Paz de la localidad.

En sus orígenes, toda la construcción era de madera, pero en 1948 la planta baja fue reemplazada por una estructura de piedra. Según los registros históricos, allí funcionó un almacén que era abastecido mediante mulas y que también servía como vivienda familiar.

La propiedad estaba incluida por el municipio de Bariloche dentro de los recorridos históricos y arquitectónicos de la ciudad.