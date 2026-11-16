Hasta nueve cuotas sin interés: las opciones para comprar el Pase Residente 2027

La comercialización continuará hasta el 31 de diciembre y más de 200 vecinos ya recibieron su pase. La nueva modalidad incorpora validación biométrica y renovación online para agilizar los trámites. Además, durante noviembre hay opciones de financiación de hasta nueve cuotas sin interés.

lunes 16 de noviembre de 2026

El proceso de comercialización del Pase Residente 2027 de Cerro Catedral avanza con una importante respuesta de la comunidad barilochense. Desde su lanzamiento, el pasado 1° de octubre, ya se generaron más de 4.300 solicitudes, mientras que más de 200 residentes cuentan con su pase entregado para la próxima temporada de invierno.

Según los datos difundidos por Catedral Alta Patagonia (CAPSA), del total de solicitudes registradas, 3.371 corresponden a residentes mayores, 542 a menores, 130 a residentes infantiles, 172 a mayores de 70 años y 92 a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de la validación biométrica, una herramienta que busca simplificar la identificación de los beneficiarios y reducir los tiempos de gestión.

En este sentido, quienes tuvieron el Pase Residente durante 2026 y ya cuentan con la validación registrada pueden realizar la renovación de manera online, sin necesidad de volver a presentarse físicamente para ese procedimiento. En cambio, quienes solicitan el beneficio por primera vez deberán completar la instancia presencial, que incluye presentación de documentación, fotografía y captura biométrica.

El sistema digital se complementa con la atención personalizada de los equipos que reciben y verifican la documentación, responden consultas, realizan el seguimiento de los trámites y entregan las ChipCard.

Precio, beneficios y financiación

El Pase Residente 2027 tiene un valor de $640.000 y permite acceder a los medios de elevación de Cerro Catedral durante la temporada, con excepción de los 16 días consecutivos correspondientes al período de vacaciones escolares de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Entre los beneficios destinados a los residentes se mantiene el ingreso desde las 9 de la mañana mediante los medios troncales habilitados, además de la posibilidad de renovar el pase por internet para quienes ya contaban con el beneficio durante 2026.

Otro de los aspectos destacados es la financiación disponible durante noviembre. Hasta el 30 de este mes, Banco Patagonia ofrece 3, 6 y 9 cuotas sin interés, mientras que Banco Macro dispone de 3 cuotas sin interés. Las promociones están sujetas a las condiciones y tarjetas habilitadas por cada entidad.

La compra puede realizarse a través del sitio oficial catedralaltapatagonia.com o de manera presencial en la boletería Amancay, ubicada en la base del cerro.

Dónde retirar la ChipCard

Los residentes que ya completaron el trámite y recibieron la aprobación de su documentación pueden retirar su ChipCard en la boletería Amancay.

La entrega se realiza de lunes a sábados, de 9:30 a 16 horas.

La comercialización del Pase Residente 2027 permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. La anticipación del calendario de venta, que este año comenzó en octubre, apunta a brindarles a los vecinos más tiempo para organizar la compra y planificar el acceso a la montaña durante la próxima temporada.