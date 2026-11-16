Grau renunció a la Convención de Bariloche: sería reemplazado por Warner Riquelme

El convencional oficialista presentó su dimisión cuatro días después de jurar, en medio de denuncias y de una comisión investigadora. Se oficializaría mañana en la sesión ordinaria de la Convención, que tiene 60 días para reformar la Carta Orgánica.

lunes 16 de noviembre de 2026

Adrián Marcelo Grau renunció este lunes a su banca en la Convención Municipal Constituyente de Bariloche, donde representaba al oficialismo de Estamos Haciendo Bariloche. Presentó la renuncia ante la Junta Electoral, y mañana, martes 17, se formalizaría en la sesión ordinaria del cuerpo. La decisión se comunicó en una reunión informal en el Polivalente sobre el reglamento interno.

Si la renuncia se formaliza y es aceptada, ocupará la banca Warner Luis Erwin Riquelme, primer suplente de la lista. Las autoridades de la Convención deberán instrumentar su incorporación.

En el texto presentado, Grau dijo que da el paso “con profundo pesar” tras la “brutal exposición pública” de las últimas semanas. Sostuvo que es “la mejor manera” de que la Convención se concentre en la Carta Orgánica. Señaló que quiere resguardar a su familia y defendió su actividad política y su “actitud sincera y frontal”. Agradeció a quienes votaron por él.

Todo comenzó con publicaciones en su Facebook, del 24 de marzo, que reivindicaban al dictador Jorge Rafael Videla. Una de ellas decía: “con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. El día de las elecciones del 1° de noviembre, Grau negó haberlas escrito y las atribuyó a un posible acceso ajeno a su cuenta. El intendente Walter Cortés también habló de un hackeo.

La APDH Regional Bariloche repudió los mensajes y presentó una denuncia penal por presunta apología del delito. También se pronunciaron Fuerza Bariloche, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, el Movimiento Vecinal por Bariloche, Izquierda de los Trabajadores y el Frente de Izquierda por el Socialismo. En la Legislatura de Río Negro, una declaración de repudio no logró los votos para ser tratada sobre tablas.

Grau recibió el diploma y juró el jueves 12 de noviembre en el Gimnasio N.° 4. Hubo gritos de “Fuera Grau” y “son 30 mil”, y pañuelos blancos. Respondió con el dedo mayor levantado hacia el público. Cortés había defendido su incorporación porque “lo votó la gente”.

La concejala Roxana Ferreyra hizo una exposición policial por un episodio previo, en el que según relató Grau la insultó. Pidió que Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck intervinieran para que dejara la banca y asumiera su suplente.

La Convención

Grau no asistió a la primera plenaria, el viernes 13. Fuerza Bariloche planteó una cuestión de privilegio. La presidenta de la Convención, Yanina Sánchez, puso a consideración una comisión investigadora integrada por los presidentes de bloque, que se aprobó por unanimidad. Tiene diez días para analizar los antecedentes. El apartamiento preventivo quedó para la sesión siguiente.

Este lunes, la defensora del Pueblo, Mariana Minuth, lo denunció ante el Tribunal de Contralor por presunto incumplimiento de la Ordenanza 2554-CM-14, de Ética de la Función Pública. Pidió investigar lo ocurrido en la jura, evaluar si reúne las condiciones para permanecer en el cargo y, de corresponder, exhortar a su apartamiento preventivo.

La Convención tiene 15 integrantes. Estamos Haciendo Bariloche, alianza del PUL de Cortés y Juntos Somos Río Negro, tiene ocho bancas. El cuerpo trabajará durante 60 días.