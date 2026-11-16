La Defensoría denunció al convencional Adrián Grau y pidió la intervención del Tribunal de Contralor

La presentación solicita que el organismo ejerza sus facultades para investigar lo ocurrido durante el acto de jura y determine si el convencional cumple con los requisitos para permanecer en el cargo.

lunes 16 de noviembre de 2026

La defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Mariana Minuth, presentó una denuncia formal contra el convencional constituyente Adrián Marcelo Grau por incumplimiento de la Ordenanza de Ética de la Función Pública. En la presentación, solicitó al Tribunal de Contralor que ejerza las facultades que le otorga dicha ordenanza para investigar el hecho denunciado y, si corresponde, disponer el cese de funciones. Según la denuncia, Grau dirigió un gesto ofensivo a un sector del público instantes después de prestar juramento, el 12 de noviembre.

La Ordenanza 2554-CM-14, establece las pautas de ética de la función pública para el desempeño de cargos en el Estado municipal y tiene por objeto, entre otros, el resguardo de la calidad institucional (art. 1°). Alcanza a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria y por elección popular (art. 3°), comprendiendo entonces así al denunciado en la denuncia. También dispone que el cumplimiento de sus principios es un requisito para permanecer en el cargo.

La Defensoría pidió al Tribunal que dé curso a la denuncia, evalúe la conducta del convencional y se pronuncie con celeridad, dado el plazo de funcionamiento de la Convención Constituyente y también pidió que, si lo considera pertinente, exhorte al apartamiento preventivo de Grau hasta que se resuelva la denuncia.