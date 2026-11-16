Tesla lanza sus autos en Argentina el viernes con Milei en el evento

La marca de Elon Musk presentará en La Boca el Model 3 y el Model Y y anunciará precios; llega tras la baja de aranceles a los eléctricos y un acuerdo con YPF para instalar cargadores.

lunes 16 de noviembre de 2026

Tesla hará su lanzamiento oficial en Argentina el viernes 20 de noviembre, a las 19, en el barrio porteño de La Boca.

El presidente Javier Milei participará del evento, que cerrará su agenda de la semana. La compañía confirmó que anunciará versiones y precios ese día y que abrirá reservas.

La oferta inicial será el sedán Model 3 y el SUV Model Y. La Cybertruck no está prevista.

Tesla Model 3





En Estados Unidos, el Model 3 cuesta entre USD 36.990 y USD 54.990, y el Model Y entre USD 39.990 y USD 57.990. La versión básica del Model Y tiene 295 caballos de fuerza, batería de 60 kWh y 556 kilómetros de autonomía. En Uruguay, el Model 3 parte de USD 32.990 y el Model Y de USD 36.490.

Los precios en Argentina no están confirmados. Las estimaciones del sector ubican el valor base entre USD 60.000 y USD 65.000, por los impuestos y costos de importación.

Tesla Model Y



El Gobierno elevó, mediante el Decreto 1128/2026, de USD 16.000 a USD 35.000 el valor FOB máximo para que un eléctrico ingrese sin el arancel de 35%. Con el límite anterior, ni el Model 3 ni el Model Y podían acceder al cupo. El cupo 2027 es de 50.000 unidades entre híbridos y eléctricos, y el 10% se reserva para marcas que inviertan en infraestructura de carga.

Por esa inversión, Tesla accedería a un cupo de al menos 2.500 unidades, según estimaciones del mercado. El mercado de eléctricos ya crece: en mayo se vendieron 647 unidades, 611% más que un año antes, después de la eliminación de aranceles.

Red de carga con YPF

En junio, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para desarrollar una red de carga rápida y almacenamiento de energía. El acuerdo no implica compromisos financieros ni plazos. YPF aporta más de 1.600 estaciones de servicio y Tesla, sus supercargadores.

El proyecto prevé corredores entre Buenos Aires y Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Según Bloomberg Línea, el plan contempla instalar cargadores en 17 estaciones antes de fin de año. Forbes informó que Joaquín Lizarralde habría sido elegido para liderar la operación en Argentina y Uruguay.

El vínculo entre Milei y Musk

Milei y Musk comenzaron a vincularse en redes sociales. Hablaron por teléfono en diciembre de 2023, antes de la asunción del Presidente, y se reunieron por primera vez el 12 de abril de 2024 en la fábrica de Tesla en Austin, Texas. Tuvieron una segunda reunión en menos de un mes y una tercera durante otra gira de Milei por Estados Unidos.

En 2024, Milei dijo a Bloomberg que Musk tendría un papel importante en la nueva Argentina. En una entrevista, contó que le pidió a Musk una Cybertruck y que este “no le dio pelota”. En las últimas semanas, el Presidente recibió a una delegación de Tesla.