Trabajaba para Andreani con su camioneta ploteada pero no pudo acreditar relación de dependencia

Una camioneta propia, ploteada con el logo de la empresa para la que distribuía encomiendas, fue uno de los elementos centrales de un conflicto que llegó a la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche. El repartidor sostuvo que durante tres años trabajó bajo una relación de dependencia no registrada. Las empresas afirmaron que prestaba un servicio de transporte independiente. La Cámara rechazó la demanda al considerar que las pruebas no acreditaron la existencia de un vínculo laboral.

domingo 15 de noviembre de 2026

El hombre demandó a Correo Andreani y Andreani Logística por 13.379.600 pesos, más intereses y costas. Afirmó que entre marzo de 2021 y marzo de 2024 realizó tareas habituales de reparto de encomiendas y que, pese a formar parte del circuito de distribución de las empresas, nunca fue registrado como empleado.

Para cumplir con las entregas utilizaba una Fiat Fiorino de su propiedad, identificada con la marca comercial del correo. Según su planteo, el ploteo del vehículo y las características de las tareas reflejaban su integración a la organización de la empresa. También cuestionó que debiera emitir facturas como monotributista por los servicios prestados.

Las empresas negaron la existencia de un contrato de trabajo. Sostuvieron que el repartidor era un transportista autónomo que había establecido una relación comercial para distribuir mercadería. Destacaron que aportaba su propio vehículo, afrontaba los gastos de mantenimiento y funcionamiento, y percibía pagos variables de acuerdo con los servicios realizados.

La controversia se concentró en determinar qué alcance tenían esas circunstancias. La camioneta exhibía la identificación de la empresa, pero pertenecía al repartidor. Las entregas formaban parte de la actividad del correo, aunque se facturaban como un servicio de transporte. La Cámara debía establecer si esa modalidad encubría una relación laboral o respondía a una contratación independiente.

Al examinar las pruebas, el voto mayoritario consideró que no se había demostrado la subordinación jurídica necesaria para reconocer un contrato de trabajo. Para esa valoración resultó relevante que el repartidor aportara su propia camioneta y asumiera los gastos vinculados con su utilización, mantenimiento y funcionamiento. Esas condiciones fueron consideradas compatibles con la prestación de un servicio de transporte por cuenta propia.

La modalidad de pago también tuvo importancia. El repartidor no percibía una remuneración mensual fija, sino importes variables relacionados con los servicios efectuados. El tribunal valoró esa circunstancia junto con la ausencia de pruebas sobre un horario de trabajo impuesto por las empresas y sobre un régimen de órdenes y controles característico de una relación de dependencia.

Otro punto fue la identificación comercial de la Fiat Fiorino. El fallo distinguió entre el uso de la imagen de una empresa y la existencia de un vínculo laboral con ella. El ploteo de la camioneta tampoco resultó suficiente para acreditar una relación laboral. En la valoración esa circunstancia debía analizarse junto con las demás condiciones de prestación del servicio, entre ellas la propiedad del vehículo, los gastos que asumía el repartidor y la modalidad de pago.

La participación del repartidor en una actividad habitual de las empresas tampoco resultó decisiva. Según el criterio que prevaleció, una firma puede contratar servicios externos para desarrollar parte de su actividad comercial. Por eso, el hecho de que las entregas estuvieran vinculadas con el funcionamiento del correo no bastaba para acreditar una relación de dependencia.

El análisis no se limitó a la inscripción del repartidor como monotributista ni a las facturas que emitía. La Cámara examinó las condiciones concretas de la prestación para determinar si existían elementos de subordinación laboral. En esa valoración conjunta, el fallo concluyó que no se había demostrado que el vínculo comercial encubriera un contrato de trabajo y por eso rechazó la demanda. La sentencia no está firme y puede ser apelada.