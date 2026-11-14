Se reabrió el camino a Cerro Tronador, sólo hasta Pampa Linda, tras la instalación del puente Bailey

¿Cómo son los horarios de circulación?

sábado 14 de noviembre de 2026

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, informa que se habilita a partir de hoy sábado 14 de noviembre, la circulación hacia Cerro Tronador, sólo hasta Pampa Linda, luego de finalizar el montaje del puente modular tipo Bailey sobre el río Manso, en ese sector.





El presidente de Parques Nacionales Sergio Álvarez destacó: “Junto al equipo de gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi se dispuso el acondicionamiento de sector donde se instaló el puente Bailey, y paralelamente se prepara la documentación para convocar a una licitación para la construcción del puente definitivo. Tres acciones coordinadas en diversos planos para dar respuesta inmediata a una situación provocada por la crecida extraordinaria del río Manso Superior, en un sector de gran tránsito turístico como es el acceso a Pampa Linda y Cerro Tronador”.

Desde el inicio de la situación el Directorio de la APN ordenó las evaluaciones técnicas y realizó diversas gestiones al más alto nivel del Gobierno Nacional, con el apoyo permanente de la Jefatura de Gabinete y de la Vice jefatura de Gabinete y el Ministerio de Defensa, para avanzar en una pronta solución que permita restablecer el paso vehicular en el sector afectado.

En este marco, se concretó un acta convenio de colaboración entre el Ejército Argentino y el Parque Nacional Nahuel Huapi, que permitió coordinar, los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la instalación del puente, luego de su colapso provocado por una crecida extraordinaria del río Manso.

El Ejército Argentino, a través del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, con asiento en la ciudad de Neuquén, tuvo a su cargo el montaje de la estructura, con personal especializado. Los trabajos comenzaron el jueves y finalizaron el sábado, con la participación de aproximadamente 60 personas entre efectivos del Ejército y personal del Parque Nacional entre guardaparques, brigadistas y agentes del Departamento de Infraestructura y Logística.

Por su parte, el Parque Nacional aportó maquinaria vial, insumos y recursos logísticos, elementos de seguridad y la cartelería de señalización correspondiente para garantizar una circulación ordenada y segura.

El nuevo puente Bailey tiene una longitud de 30,50 metros, una trocha útil de 3,23 metros y una capacidad máxima de 30 toneladas. La circulación estará habilitada para un solo vehículo por vez, a una velocidad máxima de 20 km/h, respetando estrictamente la señalización instalada en el sector.

El convenio de colaboración constituye una respuesta conjunta para recuperar el acceso vehicular a Pampa Linda y Cerro Tronador, mientras se avanza en las gestiones para concretar una solución definitiva para el sector. Por ello, en paralelo, se está desarrollando el pliego de licitación que contemple la reparación del puente dañado.





Es importante resaltar que la reapertura corresponde exclusivamente al tramo del circuito a Cerro Tronador hasta Pampa Linda. El camino desde allí hacia el Ventisquero Negro, la base del Cerro Tronador y el sector del Saltillo de las Nalcas permanece cerrado, debido a los importantes daños ocasionados por la crecida, que dejó grandes piedras, acumulación de ripio y árboles caídos sobre la traza. A partir de la instalación del nuevo puente, y dado que la maquinaria puede cruzar, comenzaró una segunda etapa de trabajos para despejar y reparar esos sectores, con el objetivo de recuperar progresivamente la circulación hasta el Ventisquero Negro durante las próximas semanas.

Finalmente, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, expresó su especial agradecimiento al jefe del Estado Mayor General del Ejército (JEMGE), General de División Oscar Santiago Zarich; al Coronel Mayor Rolando Alberto Labrousse; al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA); al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, y al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez por el acompañamiento y el apoyo brindados, fundamentales para llevar adelante esta tarea.

Además, se agradece por su colaboración y compromiso, a Linda Vereertbrugghen, de la Hostería Pampa Linda, a todo el equipo del Camping Los Vuriloches, al destacamento de Gendarmería en Pampa Linda, a los pobladores y prestadores que acompañaron y colaboraron permanentemente durante todo el desarrollo de los trabajos, y a todo el equipo de guardaparques, brigadistas y agentes del Departamento de Infraestructura y Logística del Parque Nacional.

La articulación entre las instituciones y el acompañamiento de la comunidad fueron fundamentales para concretar esta obra y recuperar la conectividad en uno de los sectores más visitados del Parque Nacional.

Consultar en el Registro de Trekking o en [email protected] las sendas habilitadas y sus condiciones por la acumulación de nieve, agua y barro.

Respetar los horarios establecidos, la cartelería y las indicaciones del personal en el lugar, especialmente las condiciones de circulación sobre el puente.

Se solicita conducir con máxima precaución.

Horarios de circulación (desde Los Rápidos hasta Pampa Linda)