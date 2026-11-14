El Concejo recibió el documento final que será insumo para que los convencionales utilicen en la reforma de la Carta Orgánica

Se trata de una labor técnica desarrollada por la UNRN y el CIETES durante dos meses, previo a la elección de convencionales del 1 de noviembre. El texto tiene 180 páginas, 9 ejes, comparativos y representa fielmente las preocupaciones, necesidad y propuestas de los vecinos de la ciudad.

sábado 14 de noviembre de 2026

Se realizó este viernes en el Concejo Deliberante, la última Comisión Especial por la Reforma de la Carta Orgánica que se emprendió en el mes de agosto, presidida por el titular del organismo, Gerardo Del Río.



Estuvieron presentes además de los concejales municipales, representantes del Poder Ejecutivo y miembros de la Universidad de Río Negro, quienes colaboraron y trabajaron fuertemente en el proceso de participación ciudadana, información pública, debates y talleres, para hacer un documento final de consulta para ser entregado a los miembros de la Convención, aunque no será vinculante.



En este encuentro se repasó lo realizado, también estuvieron algunos de los convencionales constituyentes, quienes recibieron de primera mano el contenido final de esta importante labor.



Del Río, remarcó que “este material es de suma importancia para la labor de los convencionales, para que sepan hacia apuntan los vecinos de Bariloche en lo que hace al desarrollo y crecimiento de la ciudad. Todo esto se hizo a través de encuestas, talleres, charlas en los barrios, todo llevado a cabo por la UNRN y el CIETES”.



El CIETES (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad) es una unidad ejecutora de investigación perteneciente a la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en San Carlos de Bariloche.



En tal sentido, Del Río valoró además el canal de participación ciudadana que se armó para trabajar, pensar y elaborar una Carta Orgánica que le ayude a la planificación de la ciudad. En total, se calcula, que formaron parte de este trabajo, aproximadamente, unas 550 personas.



Desde la Universidad, el equipo encabezado por Roberto Monteverde, agradeció la confianza vertida en la casa de estudios, indicaron que se creó un documento de 180 páginas con muchísima información volcada allí en tres meses de trabajo. Se remarcó el equipo interdisciplinario creado para tal fin, integrado mayoritariamente en quienes se desempeñan en las Ciencias Sociales.



Se expuso que el documento está dividido en temáticas, tiene un resumen principal, ejes y tiene un comparativo con la Carta Orgánica vigente hasta la actualidad. Además, cuenta con una usina de ideas con 41 propuestas de organización social e institucional, que serán de utilidad para los convencionales.



Se remarcó que no hubo segmentos de la población que hayan quedado afuera de esta labor y que la población mayoritariamente manifestó su interés sobre tres ejes temáticos muy insistentes: el desarrollo urbano, el ambiente, la movilidad y el hábitat, un segundo eje que es el sistema de cuidados de las políticas sociales, la perspectiva de género y de inclusión social, mientras que el tercer eje, fue el de la necesidad de control, transparencia y equilibrio de poderes en el Municipio.



Con este último cónclave, se cerró la última sesión de la comisión especial por la Reforma de la Carta Orgánica.