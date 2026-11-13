Toma ritmo la obra de agua que Río Negro ejecuta en Bariloche para los próximos 20 años

La obra de agua que el Gobernador Alberto Weretilneck decidió llevar adelante en Bariloche ya muestra avances concretos: comenzó la colocación de las cañerías de impulsión y se construye una cisterna de 2,5 millones de litros. Con una inversión superior a los $21.000 millones, el nuevo sistema mejorará el abastecimiento de agua potable para más de 75.000 vecinos y acompañará el crecimiento de la ciudad durante los próximos 20 años.

viernes 13 de noviembre de 2026

A través de Aguas Rionegrinas, la Provincia ejecuta esta infraestructura estratégica financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para mejorar la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de agua potable, dando respuesta a las necesidades actuales de la ciudad y acompañando su crecimiento futuro.

En esta etapa, ya comenzó la colocación de las primeras cañerías de impulsión y se desarrolla la construcción de las estructuras de almacenamiento, que incluyen la mega cisterna y una nueva cisterna en el barrio 645 Viviendas. Los trabajos también contemplan tareas de compactación de suelos y hormigonado.

El ingeniero inspector de la obra, Bruno Tonelotto, explicó que los trabajos adquirieron un ritmo importante y detalló las distintas tareas que se llevan adelante para avanzar con el desarrollo del nuevo sistema de abastecimiento.

Durante la próxima semana se prevé un importante despliegue operativo para continuar con la construcción de la mega cisterna. El operativo incluirá 10 camiones, dos plantas locales de elaboración de hormigón, grúas y personal de la empresa, para realizar el vertido de aproximadamente 250 metros cúbicos de hormigón en la estructura, que tendrá capacidad para almacenar 2,5 millones de litros de agua potable.

El nuevo sistema de abastecimiento de agua potable del Lago Gutiérrez permitirá ampliar la capacidad de producción, almacenamiento y distribución, mejorando las condiciones de prestación del servicio para miles de familias barilochenses.

Con esta inversión, la Provincia lleva adelante una infraestructura fundamental para acompañar el desarrollo de Bariloche, garantizar mejores condiciones de abastecimiento y dar respuesta a una demanda esencial para la calidad de vida de sus habitantes.