Comenzó la señalización del nuevo pavimento en el acceso a Las Victorias

La cuadrilla de Señalización comenzó a trabajar sobre el nuevo pavimento de Piedrabuena. La intervención forma parte de las mejoras en el ingreso al barrio que lleva adelante la gestión municipal.

jueves 12 de noviembre de 2026

Las mejoras en el acceso a Las Victorias continúan con una nueva etapa. Este jueves, personal municipal de Señalización, dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, comenzó el pintado de sendas peatonales y cordones en el sector de la obra de ampliación y pavimentación de Comandante Luis Piedrabuena.

Con rodillos y pintura, los trabajadores avanzaron en la demarcación de los cruces sobre la nueva calzada y en los cordones que delimitan el acceso. El objetivo es hacer más visibles los espacios destinados al paso de peatones y facilitar la orientación de quienes circulan por el lugar.

Estos trabajos acompañan la transformación del ingreso al barrio, donde la cuadrilla de Pavimentación Urbana viene ejecutando el hormigonado hacia avenida Las Victorias. La obra también contempla un badén para encauzar el agua y cañerías de pase que permitan realizar futuras instalaciones sin necesidad de abrir el pavimento.

La señalización incorpora así un elemento necesario para el uso cotidiano de este acceso, tanto para los vecinos que se desplazan a pie como para quienes ingresan o salen del barrio en sus vehículos.

A las tareas de pavimentación se suma ahora la intervención de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, con el propósito de mejorar la conexión del barrio y las condiciones de circulación.

Mientras continúan los trabajos, se solicita circular con precaución, respetar la señalización provisoria y evitar el paso sobre las superficies recién pintadas.