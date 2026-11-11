Investigan la muerte de 961 pingüinos en el Parque Nacional Islote Lobos, en la costa de Río Negro

El relevamiento científico contabilizó 887 ejemplares adultos y 74 pichones muertos durante la temporada reproductiva 2025-2026. Las principales evidencias apuntan a ataques de pumas, aunque los investigadores buscan determinar qué factores provocaron estos episodios y cuáles podrían ser sus consecuencias para la colonia

miércoles 11 de noviembre de 2026

Un episodio de mortalidad masiva de pingüinos de Magallanes generó preocupación en la comunidad científica luego de que se contabilizaran al menos 961 ejemplares muertos en el Parque Nacional Islote Lobos, ubicado sobre la costa atlántica de Río Negro, a unos 50 kilómetros de Sierra Grande.

El caso fue documentado durante la temporada reproductiva 2025-2026 y recientemente publicado en la revista científica Ecology and Evolution, bajo el título Surplus Killing of Magellanic Penguins by Puma in Islote Lobos National Park, Northern Patagonia.

El trabajo fue realizado por investigadores del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET), la Universidad Nacional del Comahue, la Fundación Azara, la Universidad Maimónides y personal de la Administración de Parques Nacionales.

Según los resultados, del total de animales encontrados sin vida, 887 eran adultos y 74 pichones. Las principales evidencias apuntan a ataques de pumas, aunque los investigadores aclararon que todavía no se pudo determinar cuántos felinos participaron ni qué factores desencadenaron los episodios.

Las señales que permitieron identificar a los posibles depredadores

Los primeros hallazgos se produjeron en octubre de 2025, cuando personal del parque e investigadores encontraron 185 pingüinos adultos muertos en el islote La Pastosa. En el lugar observaron huellas recientes de puma sobre la arena húmeda.

Al día siguiente, en Isla de los Pájaros, se contabilizaron alrededor de otros 190 ejemplares muertos. También encontraron nidos activos con huevos abandonados.

Los cuerpos presentaban heridas profundas en la zona del cuello y prácticamente no mostraban señales de haber sido consumidos. Posteriormente, durante enero y febrero de 2026, se registraron nuevos episodios de mortalidad.

La presencia de huellas, materia fecal y el avistamiento directo de un puma adulto dentro de las colonias reforzaron la hipótesis de que estos felinos fueron responsables de los ataques.

En enero, los guardaparques observaron un ejemplar adulto que presentaba un estado corporal muy deteriorado y una fractura expuesta en una de sus patas traseras. En febrero volvieron a registrarlo cuando abandonaba uno de los islotes durante la bajamar.

¿Qué significa la matanza excedente?

Uno de los aspectos centrales del estudio es la identificación de un comportamiento conocido científicamente como surplus killing, traducido como matanza excedente.

Se trata de un fenómeno en el que un depredador mata una cantidad de presas superior a la que necesita consumir para satisfacer sus necesidades alimentarias inmediatas.

En el caso de Islote Lobos, las heridas en los cuellos de los pingüinos y la ausencia de señales importantes de consumo constituyeron indicios compatibles con este comportamiento.

Los investigadores explicaron que las colonias reproductivas concentran numerosos animales en espacios relativamente reducidos, lo que puede generar condiciones de vulnerabilidad frente a los depredadores terrestres.

¿Cómo llegan los pumas hasta los islotes?

Una de las particularidades geográficas del Parque Nacional Islote Lobos es el importante movimiento de las mareas, cuya amplitud puede alcanzar entre seis y nueve metros.

Durante la bajamar, el agua se retira y deja al descubierto corredores naturales de arena y sedimentos que conectan temporalmente los islotes con el continente.

Estos pasos permanecen accesibles durante aproximadamente tres o cuatro horas, dos veces al día. De esta manera, animales terrestres como pumas, zorros y jabalíes pueden desplazarse hasta las áreas donde nidifican los pingüinos.

Los científicos señalaron que esta conexión natural ya existía en temporadas anteriores, por lo que todavía no hay una explicación definitiva sobre por qué se produjeron episodios de semejante magnitud durante 2025-2026.

El impacto sobre la colonia y la preocupación por el futuro

La investigación estimó que la mortalidad registrada representa al menos el 3,52% de la población adulta reproductora de pingüinos de Magallanes del parque, calculada en unos 25.224 ejemplares durante 2025.

Los especialistas advirtieron que el impacto real podría ser mayor, ya que el relevamiento no contempla a todos los pichones que podrían haber muerto posteriormente por el abandono de sus nidos o por quedar sin el cuidado de sus padres.

Otro dato que preocupa es que, durante las cuatro temporadas reproductivas anteriores, no se habían registrado episodios de mortalidad de una magnitud comparable. El monitoreo indicaba que las colonias mantenían una dinámica poblacional relativamente estable.

Por este motivo, los investigadores consideran fundamental continuar con los relevamientos para determinar si estos ataques vuelven a repetirse y evaluar sus consecuencias sobre la población reproductiva.