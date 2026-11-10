"¡Ah, de la montaña!", expresó León XIV al recibir a una delegación de Bariloche

Juan Carlos Ares se las dio al Pontífice el lunes, al término de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Una la escribió el lonco de una comunidad de Ñorquinco y la otra reúne dibujos e intenciones de un hogar de personas con discapacidad. El Obispo viajó con sacerdotes y grupos de fieles de la Diócesis de Bariloche.

martes 10 de noviembre de 2026

El obispo de la diócesis de San Carlos de Bariloche, Juan Carlos Ares, entregó personalmente al papa León XIV dos sobres con mensajes de la región. Ocurrió el lunes 9 de noviembre, al finalizar la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Ares encabezó una comitiva de varios sacerdotes y fieles de la Diócesis de Bariloche, entre quienes estaban de los hogares Emaús y Hogar de Cristo de nuestra ciudad y El Bolsón.

Uno de los sobres contenía una carta escrita por el lonco de una comunidad mapuche de la zona de Ñorquinco, que pertenece a la jurisdicción de la diócesis.

Dos referentes de esa comunidad viajaron a Buenos Aires para participar de las actividades religiosas. El otro sobre llevaba dibujos e intenciones de los residentes de un hogar de personas con discapacidad, donde vive el ahijado del obispo.

Ares recibió la carta mapuche cerrada y no conoce su contenido. Según explicó, el pedido era que llegara al Papa o a sus secretarios.

La celebración reunió a León XIV con cerca de 150 obispos de todo el país. El obispo contó que el Papa los saludó uno por uno antes de la cena. Cuando le dijo que era de Bariloche, el Pontífice respondió: "ah, de la montaña".

Antes de las Vísperas, el Papa depositó flores, junto a algunos niños, ante la placa en memoria de Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires antes de ser Francisco. En la homilía habló de la diversidad cultural y geográfica del país y pidió a la Iglesia preservar la unidad y la reconciliación. También pidió atender a los desempleados, a los jóvenes que emigran, a los adultos mayores en situación de abandono y a las comunidades marginadas.

Terminada la ceremonia, León XIV saludó desde el balcón del despacho del arzobispo a quienes esperaban en la plaza. En la cena posterior, los obispos cantaron el tango "Volver" en su honor. El Papa fue el primero en retirarse.