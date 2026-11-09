Avanzan las obras de hormigonado en los laterales de Bustillo

Las cuadrillas municipales aprovecharon el feriado del lunes 9 de noviembre para continuar con los trabajos sobre la avenida Exequiel Bustillo. Ya se completaron 320 metros lineales de hormigón en ambos laterales, sobre un tramo de aproximadamente 400 metros.

lunes 09 de noviembre de 2026

A pesar del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, las cuadrillas municipales continuaron trabajando en la avenida Exequiel Bustillo y completaron otros 40 metros lineales de hormigonado. Con este avance, la obra ya alcanza los 320 metros lineales ejecutados.

Para las tareas de esta jornada se utilizaron 16 metros cúbicos de hormigón H30, trasladados en dos camiones mixer. Los trabajos dieron continuidad a los realizados el sábado, cuando se habían hormigonado algo más de 40 metros lineales.

La intervención comprende ambos laterales de la avenida, en un tramo de aproximadamente 400 metros, entre el kilómetro 1,500 y la zona de la rotonda del Monolito.

En ese sector, los laterales funcionan como accesos a viviendas, comercios y distintos servicios. El reemplazo del ripio por hormigón se realiza por etapas y apunta a mejorar las condiciones de circulación y facilitar el ingreso y egreso de quienes transitan diariamente por la zona.

Mientras continúen las tareas, se solicita a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de Tránsito. También es importante mantener despejados los sectores intervenidos para permitir el movimiento de los camiones y el trabajo de las cuadrillas.

De esta manera, los trabajos avanzan incluso durante jornadas no laborables, con el objetivo de completar la intervención y mejorar los accesos en uno de los sectores más transitados del Oeste de Bariloche.