El mensaje de Weretilneck tras su encuentro con León XIV: “fortalecer el diálogo, el respeto y la fraternidad”
El gobernador Alberto Weretilneck fue parte de la comitiva de gobernadores que recibió al papa León XIV. En su primer discurso en Argentina, el Sumo Pontífice hizo un llamado a la unidad y a trabajar por quienes más lo necesitan.
“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, subrayó León XIV durante el encuentro y posterior discurso que se llevó adelante en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.
El mandatario Río Negro destacó el discurso del Papa y resaltó: “Un encuentro por la paz, el amir y la unidad”. En otro fragmento, expresó: “Una jornada de profundo significado para nuestro país y para la comunidad católica rionegrina”.
“Su presencia nos invita a fortalecer el diálogo, el respeto y la fraternidad. A encontrarnos como argentinos y a renovar nuestro compromiso con quienes más necesitan de nuestra cercanía y solidaridad”, subrayó Weretilneck.
Por otro lado, el gobernador hizo hincapié en lo que representa la llegada del máximo exponente de la Iglesia católica. “Que esta visita nos inspire a construir una sociedad donde el amor al prójimo se exprese en nuestras acciones cotidianas y la paz sea una tarea compartida. Desde Río Negro, acompañamos con esperanza y respeto este momento de fe y unidad”.