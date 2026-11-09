El mensaje de Weretilneck tras su encuentro con León XIV: “fortalecer el diálogo, el respeto y la fraternidad”

Alberto Weretilneck fue parte de la comitiva de gobernadores que estuvieron en el primer discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad.

lunes 09 de noviembre de 2026

El gobernador Alberto Weretilneck fue parte de la comitiva de gobernadores que recibió al papa León XIV. En su primer discurso en Argentina, el Sumo Pontífice hizo un llamado a la unidad y a trabajar por quienes más lo necesitan.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, subrayó León XIV durante el encuentro y posterior discurso que se llevó adelante en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario Río Negro destacó el discurso del Papa y resaltó: “Un encuentro por la paz, el amir y la unidad”. En otro fragmento, expresó: “Una jornada de profundo significado para nuestro país y para la comunidad católica rionegrina”.

“Su presencia nos invita a fortalecer el diálogo, el respeto y la fraternidad. A encontrarnos como argentinos y a renovar nuestro compromiso con quienes más necesitan de nuestra cercanía y solidaridad”, subrayó Weretilneck.

Por otro lado, el gobernador hizo hincapié en lo que representa la llegada del máximo exponente de la Iglesia católica. “Que esta visita nos inspire a construir una sociedad donde el amor al prójimo se exprese en nuestras acciones cotidianas y la paz sea una tarea compartida. Desde Río Negro, acompañamos con esperanza y respeto este momento de fe y unidad”.