Una multitud aguarda al papa León XIV en Palermo para su primera misa en Argentina

Miles de fieles acampan desde la noche del domingo en torno al Monumento de los Españoles. El Gobierno porteño estima que la ceremonia, prevista para las 11.30, podría reunir hasta dos millones de personas.

lunes 09 de noviembre de 2026

Miles de personas esperan este lunes 9 de noviembre al papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo, donde celebrará la primera misa de su visita al país. La ceremonia comienza a las 11.30 y el lunes es feriado nacional.

Los primeros fieles llegaron la noche del domingo y acamparon en los alrededores, una zona vallada y bajo un amplio operativo de seguridad. Desde la madrugada se sumaron grupos que ingresaron por los ocho accesos peatonales habilitados. La avenida Del Libertador registraba una concentración importante desde las primeras horas de la mañana.

Entre los presentes hay personas de distintas provincias y de otros países. Algunos viajaron 16 horas para llegar. “La fe sana, tengo 84 años y la fe me da salud”, dijo una de las creyentes que esperaba en el lugar.

El Gobierno porteño desplegó un operativo logístico, de seguridad y de asistencia sanitaria, y estimó una convocatoria de hasta dos millones de personas. Las autoridades recomendaron llegar con anticipación por los controles de seguridad.

El cronograma prevé que el papamóvil recorra el trayecto desde la calle Olleros hasta el monumento a las 10.00. La misa termina alrededor de las 13.00, cuando comienza la desconcentración. Antes de la ceremonia, el Papa visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde también lo aguardaba una multitud.

León XIV llegó el domingo a la Argentina y permanecerá hasta el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.