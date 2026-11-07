El Cyber Monday 2026 registró una caída real del 20% en las ventas respecto al año pasado

Aunque la facturación alcanzó los $682.185 millones, el incremento nominal quedó por debajo de la inflación. Se realizaron menos compras, pero aumentó la cantidad de productos vendidos.

sábado 07 de noviembre de 2026

La última edición del Cyber Monday dejó resultados por debajo de los registrados el año pasado. El evento de comercio electrónico, que se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre, alcanzó una facturación de $682.185 millones, pero cerró con una caída real del 20% en comparación con 2025, una vez descontado el efecto de la inflación.

De acuerdo con el balance difundido este viernes por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), los ingresos crecieron un 6,7% en términos nominales respecto de la edición anterior. Sin embargo, frente a una inflación interanual del 33,4%, ese avance se tradujo en un retroceso significativo del poder de venta del sector.

El comportamiento de los consumidores también reflejó las dificultades económicas. Durante las tres jornadas de promociones se concretaron alrededor de 6,5 millones de órdenes de compra, un 7,1% menos que en el Cyber Monday de 2025.

Más productos, pero compras de menor valor

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el incremento en la cantidad de artículos comercializados. En total, se vendieron más de 14,6 millones de productos en todo el país, lo que representó una suba del 20,7% frente al año anterior.

La diferencia entre el crecimiento de las unidades vendidas y la caída de la facturación real se explica, principalmente, por los cambios en las preferencias de consumo. Los compradores priorizaron productos de menor precio, como alimentos, artículos de cuidado personal y bienes de primera necesidad, en lugar de destinar sus presupuestos a electrodomésticos costosos o tecnología de alta gama.

Esta tendencia permitió incrementar el volumen de mercadería despachada, aunque sin generar un crecimiento equivalente en los ingresos de las empresas.

El ticket promedio por operación se ubicó en $105.039. Si bien representó un aumento nominal del 14,2% respecto de 2025, al considerar la inflación registró una disminución real del 14,4%.

Las cuotas ganaron protagonismo en medio de la caída del consumo

En un escenario de pérdida del poder adquisitivo, las alternativas de financiación se convirtieron en una herramienta importante para concretar operaciones. Entre las opciones más utilizadas se destacaron los planes de pago en 12 cuotas, que permitieron distribuir los gastos y reducir el impacto inmediato de las compras sobre los presupuestos familiares.

La situación también tuvo consecuencias en la participación empresarial. Según el informe de la CACE, alrededor de 800 compañías formaron parte del Cyber Monday 2026, casi un centenar menos que en la convocatoria del año pasado.