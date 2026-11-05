La Junta Electoral rechazó abrir las 48 urnas que pidió La Libertad Avanza en Bariloche

El organismo consideró que las observaciones no alcanzaban para habilitar la apertura. El planteo de la alianza puede ir ahora al Juzgado Electoral provincial.

jueves 05 de noviembre de 2026

La Junta Electoral Municipal de Bariloche rechazó el miércoles 4 de noviembre el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de abrir las urnas de 48 mesas de la elección de convencionales constituyentes del domingo 1. Las mesas cuestionadas equivalen al 14% de las 333 habilitadas.

La resolución fue adoptada por los tres integrantes del organismo: Dana Guzmán, Ernesto Vicens y Norma Taboada.

La alianza presentó el reclamo el martes, firmado por su apoderada, la concejal Samanta Echenique. Señaló diferencias entre actas, telegramas y certificados de escrutinio, actas sin la cantidad de electores ni de votos emitidos, y correcciones y tachaduras sin salvar. Pidió revisar la documentación y abrir las urnas o, en su defecto, declarar la nulidad de la votación en esas mesas.

Guzmán explicó el jueves a Radio Seis que las observaciones no reunían las condiciones para justificar la apertura, según lo que exige la Ley Provincial 2431, el código electoral con el que trabaja la Junta. Agregó que el escrito remitía a otra normativa electoral. También indicó que la presentación ingresó el martes a las 17.57, tres minutos antes del vencimiento del plazo.

En paralelo, la Junta revisó 47 votos recurridos o impugnados, con representantes de las distintas fuerzas. Validó los emitidos con boletas de muestra que había dejado la Junta, porque estaban selladas y firmadas por sus miembros y el error fue del presidente de mesa. Descartó los que no tenían la firma de las autoridades de mesa. Esa revisión no modifica la distribución de bancas.

Ahora, LLA evalúa cómo continuar. La instancia de apelación es el Juzgado Electoral de Río Negro, a cargo del juez Carlos Da Silva. Hasta el momento no hay una resolución judicial que ordene abrir las urnas. Los convencionales electos deben esperar la confirmación del escrutinio definitivo para jurar y comenzar a trabajar en la actualización de la Carta Orgánica.

Resultados

En el escrutinio provisorio, el oficialismo, con la alianza entre el Partido Unión y Libertad y Juntos Somos Río Negro, obtuvo ocho convencionales. Fuerza Bariloche sumó tres, con 9.465 votos. LLA quedó tercera, con 7.170 votos y dos bancas, a 2.295 votos del segundo lugar. Seamos Futuro y el Frente de Izquierda lograron una banca cada uno.