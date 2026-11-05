Prisión en suspenso: le pegó un cabezazo a su novia porque quiso separarse

Un joven recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional por agredir a su pareja cuando ella le manifestó su intención de terminar la relación.

jueves 05 de noviembre de 2026

El fiscal del caso, Marcos Sosa Lukman, expuso que el hecho ocurrió el 16 de abril de 2026, entre las 17:00 y las 18:20, en una vivienda de Bariloche.

En esas circunstancias, el acusado le dio un cabezazo en la nariz y le provocó un hematoma. La agresión se produjo en una relación atravesada por episodios de violencia verbal, psicológica y física durante los aproximadamente dos años que llevaban juntos.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una persona del entorno cercano de la víctima. Posteriormente, ella declaró en la Fiscalía y ratificó las circunstancias de la agresión.

Entre las evidencias, la acusación presentó el certificado médico y la evaluación del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmó el carácter leve de la lesión y su compatibilidad con el golpe relatado. También incorporó un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que identificó una situación de violencia de género y valoró el riesgo como moderado.

Al presentar la propuesta de juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal informó que tanto la joven como su madre habían sido escuchadas y estaban de acuerdo con esta salida procesal. Para proponer la sanción, tuvo en cuenta que el acusado no registraba antecedentes penales computables.

Por su parte, la defensora pública penal Blanca Alderete prestó conformidad tras revisar la evidencia y explicar a su asistido el derecho a un juicio oral y público, así como las consecuencias de la condena y del incumplimiento de las obligaciones. El imputado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena y las condiciones propuestas.

El juez de Juicio Marcos Burgos homologó lo presentado por las partes y lo declaró penalmente responsable por lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Durante dos años deberá fijar y mantener domicilio, informar cualquier cambio o viaje superior a treinta días y presentarse cada dos meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. También tendrá que realizar un curso sobre nuevas masculinidades o una capacitación similar, abstenerse de ejercer cualquier acto de violencia contra la víctima, no cometer nuevos delitos, evitar el abuso de bebidas alcohólicas y no consumir estupefacientes.

En la audiencia se le explicó que el incumplimiento de estas pautas puede dar lugar a la revocación de la condicionalidad y al cumplimiento efectivo de la prisión. Asimismo, se dispuso comunicar a la víctima su derecho a participar en la etapa de ejecución de la sentencia.