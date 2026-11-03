Le rompió los vidrios a la vecina y atacó a la Policía que acudió por los disturbios

Una mujer fue detenida este lunes a la noche luego de increpar y amenazar al personal de la Comisaría 42, que intervino cuando la mujer protagonizaba una confrontación con su vecina.

martes 03 de noviembre de 2026

El hecho ocurrió antes de la medianoche en el sector de tomas ubicado en la Manzana 287, a metros de la rotonda del barrio Dos de Abril.

El personal acudió ante un llamado al 911, debido a que una mujer había provocado roturas en los vidrios de la vivienda de su vecina, con quien mantiene una disputa desde hace tiempo.

Cuando la interrogaron para conocer su versión, la acusada se tornó agresiva con los uniformados, hacia quienes tuvo un trato hostil, motivo por el que fue detenida y trasladada a la unidad policial.

La causa que se instruyó fue caratulada como daños, amenazas y atentado a la autoridad, quedando la detenida a disposición del Ministerio Público Fiscal.