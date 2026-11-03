Realizarán una campaña oftalmologica en el Hospital Modular del kilómetro 8

La jornada tendrá lugar el jueves 5 de noviembre, de 8 a 12 horas. Estará destinada a personas mayores de 18 años y permitirá realizar controles para la detección de glaucoma, retinopatía diabética y patologías oftalmológicas de origen cardíaco.

martes 03 de noviembre de 2026

Con el objetivo de promover el cuidado de la salud visual y facilitar el acceso a controles preventivos, se realizará una Campaña Oftalmológica Preventiva y Gratuita en el Hospital Modular del kilómetro 8 de San Carlos de Bariloche.

La actividad se llevará adelante el próximo jueves 5 de noviembre, entre las 8 y las 12 horas, y estará destinada a personas mayores de 18 años. Durante la jornada se realizarán evaluaciones orientadas a la pesquisa de glaucoma, la detección de retinopatía diabética y el control de patologías oftalmológicas de origen cardíaco.

La iniciativa representa una oportunidad para que vecinos y vecinas puedan acceder a una evaluación de su salud visual, teniendo en cuenta la importancia de los controles periódicos y de la detección temprana de enfermedades que pueden comprometer la visión.

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados y la atención se brindará por orden de llegada. Asimismo, aclararon que no se recetarán anteojos, ya que la campaña está enfocada en la prevención y detección de patologías oftalmológicas.

Se invita a toda la comunidad de Bariloche a acercarse y aprovechar esta propuesta gratuita de prevención y cuidado de la salud.