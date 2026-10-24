Medicamentos para bajar de peso y consultas online: lo que debés saber antes de iniciar un tratamiento

Los fármacos GLP-1 abrieron nuevas opciones para tratar el sobrepeso y la obesidad. La médica Natalia Mujica, especialista en Obesidad y Diabetología, te cuenta todo lo que querés saber: para quiénes están indicados, qué efectos pueden tener, qué pasa al dejarlos y qué tener en cuenta si se elige la atención a distancia.

sábado 24 de octubre de 2026

Los medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1 actúan sobre el apetito y la saciedad: ayudan a sentirse satisfecho antes y a comer menos. Su llegada amplió las herramientas para tratar la obesidad, pero también generó una demanda que muchas veces se apoya en recomendaciones de redes sociales más que en una evaluación médica.

La médica Natalia Mujica (MN 170219 · MP 20793), especialista en Obesidad y Diabetología, responde las principales consultas sobre los distintos tratamientos, los resultados y los riesgos que existen al someterse a ellos.

EB: Los tratamientos para bajar de peso, ¿son una opción para bajar unos kilos antes del verano?

NM. No. Su indicación responde a criterios clínicos y no a un objetivo estético puntual. En adultos, los tratamientos farmacológicos aprobados para el control del peso suelen considerarse ante un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, o desde 27 cuando existe al menos una enfermedad asociada al peso, como hipertensión, diabetes tipo 2 o apnea obstructiva del sueño. La indicación específica depende del medicamento y de la evaluación individual.

Cumplir ese criterio tampoco alcanza por sí solo. Antes de indicarlos es necesario revisar los antecedentes clínicos, la medicación habitual y las posibles contraindicaciones. No se utilizan para bajar de peso durante el embarazo. Además, ciertos medicamentos están contraindicados en personas con antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Los antecedentes de pancreatitis también requieren una valoración particular.

La evaluación previa permite determinar si el tratamiento es adecuado, qué estudios hacen falta y cuál es la opción más conveniente para cada persona.

Qué efectos pueden aparecer

Los efectos adversos más frecuentes son digestivos: náuseas, vómitos, diarrea, constipación o sensación de plenitud. Suelen aparecer al inicio o al aumentar la dosis. Por eso, la dosis se ajusta de forma gradual y bajo control médico, según el medicamento y la tolerancia.

Es importante consultar ante síntomas persistentes o intensos. El dolor abdominal fuerte y sostenido, especialmente si se acompaña de vómitos, requiere atención médica.

¿Qué pasa cuando se dejan?

Es uno de los puntos menos conocidos. La obesidad es una enfermedad crónica y, al suspender la medicación, es frecuente recuperar parte del peso perdido. Por eso el tratamiento se piensa a largo plazo y no como una solución de pocos meses.

Los cambios de alimentación y actividad física forman parte del cuidado y ayudan a sostener los resultados, aunque no garantizan evitar la recuperación de peso al suspender el fármaco. La continuidad o suspensión debe evaluarse junto con el profesional tratante.

No solo importa cuánto se baja, sino qué se pierde

Al reducir peso también puede perderse masa muscular. Una alimentación con un aporte adecuado de proteínas y la actividad física adaptada a cada persona, especialmente los ejercicios de fuerza, ayudan a preservarla. Ahí cobra relevancia el acompañamiento nutricional.

El riesgo de conseguirlos por fuera del circuito médico

La alta demanda favoreció la circulación de productos de origen dudoso o falsificados, sobre los que la ANMAT emitió alertas. Estos medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias habilitadas y con receta médica.

Comprarlos por redes sociales, a particulares o en sitios no autorizados implica desconocer su contenido, procedencia y condiciones de conservación. Muchos requieren refrigeración antes de su uso y todos deben conservarse según las indicaciones de su prospecto.

Atención a distancia: qué tener en cuenta

La telemedicina facilita el acceso a especialistas para quienes viven lejos de los grandes centros, tienen poco tiempo o dificultades para trasladarse. Para elegir un servicio online conviene verificar algunos puntos:

- Que los profesionales tengan matrícula y formación verificables.

- Que haya una evaluación clínica completa antes de indicar medicación y se soliciten los estudios que correspondan.

- Que las recetas se emitan conforme a la normativa vigente.

- Que exista seguimiento y un canal claro de consulta entre controles.

- Que se indique atención presencial cuando sea necesario.

Entre las propuestas que trabajan con este modelo está Medflow Peso, un programa online con alcance nacional que combina seguimiento con médicas especialistas, acompañamiento nutricional y medicación cuando está indicada.

Antes de empezar

La recomendación es consultar con un profesional, evitar la automedicación y desconfiar de las promesas de resultados rápidos o garantizados. El objetivo de cualquier tratamiento es mejorar la salud y sostener los cambios en el tiempo.

*Más información:* https://peso.medflow.com.ar