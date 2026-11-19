Hoy dieron inicio las 25° Jornadas de Enfermería del Hospital Zonal "Dr. Ramón Carrillo" en Bariloche, un encuentro provincial destinado a la actualización profesional, el intercambio de experiencias clínicas y la jerarquización del equipo de cuidados de la salud pública y privada de la región.

jueves 19 de noviembre de 2026

Las jornadas tendrán lugar hoy y mañana, mientras que el sábado se realizará el cierre protocolar.

Con el objetivo de afrontar nuevos desafíos organizativos, el acto de apertura de las jornadas contó con la presencia de la directora del Hospital Zonal, Myrna Lamberto; y la jefa del Departamento de Enfermería, Karina Farías, quienes destacaron el proceso de transformación que atraviesa el servicio de cara a la futura mudanza al nuevo edificio hospitalario.

Jerarquización por concurso y mirada estratégica

La directora del nosocomio, Myrna Lamberto, puso en valor la labor realizada durante los últimos cuatro meses para consolidar la conducción del Departamento de Enfermería y la estructura organizativa de los servicios.

"Ponemos en valor estos cuatro meses de transición del equipo y la jerarquización de todo lo que tiene que ver con el trabajo y la tarea del equipo de enfermería, en pos de crecer y ver de acá en adelante la trascendencia del servicio", sostuvo.

Asimismo, remarcó la trascendencia de proyectar la labor asistencial ante el crecimiento edilicio: "Queremos poner en dimensión el traslado del hospital al edificio nuevo, que lo vamos a hacer entre todos. Llegamos a fin de año con un departamento conformado, con nombre, apellido, con gente muy bien formada y que tiene puesta la camiseta de la salud pública", finalizó.

Por su parte, la jefa del Departamento de Enfermería, Karina Farías, remarcó el carácter histórico de la nueva conformación directiva de los servicios mediante concursos de oposición y antecedentes.

"Estas son las primeras jornadas con este nuevo desafío. La mayoría de los jefes ingresamos por concurso; es la primera vez que se realiza en un hospital de la provincia de Río Negro", expresó Farías.

"Presentamos el organigrama nuevo con todos los jefes de unidad de cada servicio. La enfermería ha crecido muchísimo, dejó de ser un curso para ser una carrera universitaria de 5 años con especialidades. Buscamos jerarquizar la profesión y que nuestros cuidados sean de excelencia para cada paciente de nuestra ciudad y la provincia", agregó.

Un programa diverso con proyección regional e nacional

La edición número 25 de estas jornadas reúne a expositores locales, profesionales del sector privado (como el Sanatorio San Carlos y HPR) y especialistas de instituciones nacionales de referencia, entre ellas el Hospital Garrahan y el Hospital Austral.

A lo largo de los dos días de trabajo, se abordan ejes transversales a la práctica enfermera:

Innovación asistencial y simulaciones: presentación de protocolos de simulación en terapia pediátrica, cuidados del pie diabético y residencias de Neonatología.

Seguridad del paciente y gestión: estrategias de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, rondas de seguridad y administración segura de medicamentos.

Investigación y academia: trabajos científicos articulados con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), abordando estilos de vida y factores de riesgo en estudiantes.

Experiencias territoriales e interdisciplinarias: presentaciones sobre promoción de la salud en la Comarca Andina y dinámicas laborales de centros internacionales.

El cierre protocolar de las actividades se llevará a cabo este sábado, coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional de la Enfermería.