Vialidad Rionegrina completó los trabajos de mecanización y motorización que reemplazarán el tradicional funcionamiento manual de la balsa. Actualmente se realizan pruebas operativas antes de su inauguración. La obra busca agilizar los cruces, mejorar la seguridad y facilitar la tarea de los balseros.

jueves 19 de noviembre de 2026

La localidad de Villa Llanquín está a punto de concretar un cambio histórico en uno de sus servicios más importantes. La tradicional balsa que permite cruzar el río Limay contará con un nuevo sistema electromecánico que reemplazará el mecanismo manual utilizado durante años para trasladar vehículos y personas.

Los trabajos de mecanización y motorización fueron completados por Vialidad Rionegrina y actualmente se llevan adelante pruebas operativas para comprobar el funcionamiento del equipamiento y avanzar hacia la próxima inauguración del servicio.

La intervención permitirá agilizar los cruces, reducir los tiempos de espera y mejorar las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para el personal encargado de operar la embarcación.

El delegado de Vialidad Rionegrina, Ricardo Barroetaveña, explicó que hasta ahora el funcionamiento dependía completamente del trabajo manual de los balseros. Con la incorporación del nuevo sistema, la operación será más sencilla y eficiente.

La balsa cumple un papel fundamental para los habitantes de Villa Llanquín, ya que constituye la única vía transitable de acceso a la localidad. Cuenta con una capacidad de carga de 1.500 kilos y registra un importante movimiento durante los fines de semana, cuando también aumenta la llegada de visitantes y turistas.

Por su parte, el comisionado de Fomento, Cristian Sánchez, destacó la importancia de la obra para la comunidad y señaló que representará una mejora tanto para los vecinos como para los trabajadores que diariamente prestan el servicio.

Uno de los aspectos centrales de la intervención está relacionado con las características del río Limay, cuya fuerte correntada exige un esfuerzo considerable para maniobrar la balsa. En ese contexto, la incorporación del sistema electromecánico permitirá reducir las exigencias físicas de la tarea y brindar mejores condiciones de trabajo.

Además del beneficio para los residentes, se espera que la modernización favorezca el movimiento turístico, al permitir cruces más rápidos y disminuir las esperas, especialmente durante los períodos de mayor circulación.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, para fortalecer la conectividad y mejorar la infraestructura en distintas localidades de la provincia.

De esta manera, Villa Llanquín se prepara para dejar atrás una modalidad de cruce que acompañó durante décadas a sus habitantes y dar paso a un sistema modernizado en un servicio que resulta esencial para la vida cotidiana y el desarrollo turístico de la región.