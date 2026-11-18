El Vulcan, de United Launch Alliance, falló diez minutos después de despegar. Amazon no informó el costo de la pérdida ni si los equipos estaban asegurados.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Amazon perdió 40 satélites de su constelación Amazon Leo, que busca competir con Starlink, por la falla del cohete Vulcan Centaur, de United Launch Alliance (ULA). El lanzamiento fue el domingo 15 de noviembre desde Cabo Cañaveral, Florida. El cohete sufrió una anomalía unos diez minutos después del despegue y no llegó a la órbita prevista.

Era el lote más grande que Amazon enviaba en un solo lanzamiento. ULA confirmó el fallo unos 50 minutos después del despegue, no identificó la causa y anunció que analizará los datos del vuelo. Es la primera falla total de una misión de la empresa desde su creación, en 2006, y ocurrió en el regreso del Vulcan tras nueve meses sin volar.

Amazon no informó el costo de los satélites perdidos ni si estaban asegurados. La misión inauguraba los 38 lanzamientos que la empresa contrató con ULA. La compañía planea desplegar más de 3.200 satélites y había puesto en órbita unos 400 antes de esta pérdida.

Amazon reafirmó su confianza en ULA como proveedor. Mantiene prevista para el 23 de noviembre una misión con un cohete Ariane 6, con otros 36 satélites. De la investigación depende cuándo podrá volver a volar el Vulcan.