Con la presencia del gobernador Weretilneck, este martes se encendió la iluminación completa de la sede principal de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche. La Provincia también construyó la infraestructura de agua y cloacas. En marzo de 2027 el campus estará funcionando a pleno.

martes 17 de noviembre de 2026

El Gobierno de Río Negro financió y ejecutó las obras de servicios que faltaban para habilitar el nuevo edificio de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en Bariloche, obra iniciada por el kirchnerismo y abandonada por el gobierno de Javier Milei, apenas asumió, cuando faltaban sólo los servicios para estrenarla.

El edificio está en el sector este de Bariloche y tiene 3.200 metros cuadrados, 12 aulas y laboratorios de física, química y óptica. El vicerrector Diego Aguiar dijo que la construcción comenzó en 2018 con financiamiento nacional y se detuvo cuando faltaba menos del 5%, además de los servicios esenciales.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció en marzo de 2025 que la Provincia asumiría la finalización. En abril de 2026 informó las inversiones: más de $200 millones para los nexos de agua y cloacas, más de $664 millones para el eléctrico y más de $406 millones proyectados para el de gas.

A principios de octubre, el nexo de agua y cloacas tenía un 80% de avance y el eléctrico un 88%. La obra de gas no condiciona el funcionamiento, porque el edificio fue proyectado para operar sin ese servicio. La Municipalidad de Bariloche aportó un playón de estacionamiento.

Con la inauguración del servicio eléctrico, ayer se completó todo. La UNRN prevé usar el edificio plenamente en marzo de 2027. Hoy la Sede Andina funciona en una docena de inmuebles alquilados entre Bariloche y El Bolsón, que el nuevo edificio permitirá reunir en un solo lugar.