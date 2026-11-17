La ciudad recibe hasta el jueves 19 de noviembre a 1.600 participantes de más de 110 escuelas e instituciones de la provincia. La ceremonia fue el lunes por la noche en el gimnasio Pedro Estremador.

martes 17 de noviembre de 2026

San Carlos de Bariloche inició este lunes por la noche la final provincial de los Juegos Rionegrinos 2026. El acto de apertura se hizo en el gimnasio Pedro Estremador, de Bomberos Voluntarios, con las delegaciones escolares presentes.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck, el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, y el intendente Walter Cortés, acompañado por integrantes de su gabinete y autoridades de Deportes. La Banda Militar de la Escuela Militar de Montaña aportó la parte musical.

Bariloche aloja la instancia final del programa. Participan 1.600 jóvenes de más de 110 escuelas e instituciones, con delegaciones de Bariloche, la Zona Andina, la Región Sur, la Zona Atlántica, el Valle Medio y el Alto Valle. Las competencias se extienden hasta el jueves 19.

Los Juegos Rionegrinos 2026 comenzaron en junio con la adhesión de 68 municipios y comisiones de fomento. En la etapa local participaron más de 18.000 jóvenes. Luego siguieron las instancias zonales, organizadas por la Secretaría de Deporte y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

En la final se compite en handball, vóley, mini vóley, ringo, básquet 3x3 y break dance. También hay atletismo convencional, atletismo adaptado y un circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad.

Weretilneck agradeció el trabajo de docentes, familias, intendentes y equipos de Deporte y Educación. Dijo que lo central del evento es el encuentro y la integración de las distintas regiones. Cortés alentó a los jóvenes a seguir en el deporte y habló de la disciplina, el esfuerzo y el agradecimiento.