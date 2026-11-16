Río Negro realizó más de 5.400 mamografías entre enero y octubre

El Ministerio de Salud provincial presentó el balance de los controles realizados entre enero y octubre de 2026. En Bariloche, el Hospital Zonal Ramón Carrillo forma parte de la red pública de diagnóstico mamario y dispone de tecnología digital para realizar estudios. Las mujeres de entre 50 y 69 años pueden acceder gratuitamente y sin orden médica.

lunes 16 de noviembre de 2026

La prevención y la detección temprana del cáncer de mama continúan siendo una prioridad para el sistema de salud de Río Negro. Entre enero y octubre de 2026, los hospitales públicos de la provincia realizaron un total de 5.400 mamografías, según informó el Ministerio de Salud provincial en el último balance de la campaña de prevención.

Los resultados reflejan el alcance de las políticas sanitarias destinadas a facilitar el acceso a los controles y fortalecer el diagnóstico temprano de una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres.

De acuerdo con los datos oficiales, durante octubre se realizaron 860 estudios mamográficos en los establecimientos públicos. De ese total, 582 correspondieron a mujeres de entre 50 y 69 años, el grupo etario priorizado por las recomendaciones de detección.

Uno de los aspectos centrales de la política sanitaria provincial es que las mujeres comprendidas en esa franja de edad pueden realizarse una mamografía gratuita en los hospitales públicos que cuentan con el equipamiento necesario, sin presentar orden médica. La posibilidad de acceder al estudio se mantiene durante todo el año y no se limita a las campañas de octubre.

Bariloche: tecnología y atención en el Hospital Ramón Carrillo

En San Carlos de Bariloche, el Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo es uno de los establecimientos que integran la red pública de mamografías de Río Negro.

El servicio de Diagnóstico por Imágenes tuvo un papel destacado durante la Semana de las Mamografías, desarrollada entre el 19 y el 24 de octubre. Debido a la importante demanda de la comunidad, el establecimiento amplió sus horarios de atención con turnos vespertinos de 16 a 21 horas, para facilitar el acceso de aquellas mujeres que no pueden concurrir durante la jornada habitual.

Desde el equipo de salud destacaron la respuesta de las vecinas y el trabajo coordinado entre profesionales, técnicos y personal administrativo para organizar los turnos y garantizar la realización de los estudios.

Además, Bariloche cuenta con un avance tecnológico importante en materia de diagnóstico mamario. Según informó el Gobierno provincial, durante 2025 se incorporó uno de los primeros equipos de mamografía digital directa de Río Negro, que permite realizar estudios convencionales, tomosíntesis y mamografías por contraste.

La incorporación de esta tecnología apunta a mejorar la calidad de las imágenes y ampliar las herramientas disponibles para evaluar posibles lesiones.

¿Quiénes pueden acceder a una mamografía gratuita?

El Ministerio de Salud de Río Negro informó que las mujeres de entre 50 y 69 años pueden acercarse a los hospitales públicos que cuentan con mamógrafo para realizarse el estudio sin necesidad de una orden médica.

La recomendación está dirigida especialmente a quienes no se hayan realizado una mamografía durante el período indicado por las autoridades sanitarias.

En el caso de las mujeres menores de 50 años o mayores de 69, así como aquellas que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o factores de riesgo particulares, se recomienda realizar una consulta médica para determinar cuándo comenzar los controles y con qué frecuencia.

La mamografía es un estudio que utiliza rayos X para obtener imágenes del tejido mamario y permite identificar alteraciones incluso antes de que puedan palparse durante un examen físico.

Si se detecta alguna imagen sospechosa, el protocolo contempla la realización de estudios complementarios, como ecografías mamarias, mamografías especiales o biopsias, según la evaluación de los profesionales.

Los controles tempranos pueden marcar la diferencia

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres. Sin embargo, cuando se detecta en etapas iniciales y se accede oportunamente al tratamiento, las posibilidades de recuperación son elevadas.

Según información difundida por el Ministerio de Salud de la Nación, entre 2014 y 2024 la mortalidad por esta enfermedad en Argentina descendió un 14%. Durante 2024 se estimaron 20.750 nuevos casos y se registraron 5.912 fallecimientos.

Los especialistas recomiendan prestar atención a determinados cambios en las mamas, como la aparición de bultos, modificaciones en la piel, alteraciones del pezón o secreciones inusuales. Ante cualquiera de estas señales es importante consultar con un profesional, sin esperar al próximo control programado.

También es importante recordar que el autoexamen mamario puede ayudar a reconocer cambios, pero no reemplaza la mamografía ni constituye por sí solo un método de detección temprana.

Con más de 5.400 estudios realizados en diez meses, Río Negro busca fortalecer la prevención y garantizar que las mujeres puedan acceder a los controles en distintos puntos del territorio. En Bariloche, el Hospital Ramón Carrillo forma parte de esa red y ofrece una alternativa gratuita para que las vecinas puedan cuidar su salud durante todo el año.