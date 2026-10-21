Paro de clínicas y sanatorios en Bariloche y la región: suspenden la atención a afiliados de PAMI

La medida, de 48 horas, rige el 21 y 22 de octubre. Las clínicas reclaman por contratos y atrasos en los pagos. Afecta a la atención programada de jubilados en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa.

miércoles 21 de octubre de 2026

Clínicas y sanatorios privados de Bariloche y la Patagonia suspenden desde hoy, miércoles 21, y hasta mañana, jueves 22 de octubre, la atención a afiliados de PAMI. La medida la impulsan la agrupación Clínicas de la Patagonia y Salud Federal, y alcanzaría a prestadores de Río Negro.

Según el comunicado de las entidades, la decisión llega tras “muchos meses” de gestiones sin resultados con autoridades de PAMI y del Ministerio de Salud. El 14 de septiembre pidieron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que no fue respondida. El pedido tuvo la adhesión de más de 30 asociaciones regionales y provinciales de prestadores.

Los prestadores reclaman por los contratos de PAMI, que limitan la atención y generan problemas operativos a los afiliados, y por atrasos en los valores que reciben, de entre 100% y 131% respecto de la inflación en dos años. También piden una reforma tributaria para los prestadores privados.

Las entidades indican que la situación se agrava desde hace más de dos años y que, en los últimos meses, PAMI derivó contratos a hospitales públicos, quitando a las clínicas pacientes asignados. PAMI tiene casi seis millones de afiliados en el país.

Es la segunda medida de este tipo en la región en dos meses. A fines de agosto, las clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada a afiliados de PAMI, lo que afectó a casi 300.000 jubilados y pensionados. La suspensión alcanzó consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas. Las guardias y emergencias se mantuvieron.

En esa misma semana, más de cien clínicas y sanatorios del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza interrumpieron la atención durante 48 horas por el desfasaje entre aranceles y costos, y por demoras en los pagos. Otros prestadores, como oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos, mantienen restricciones similares.

Las entidades advirtieron que están en juego la atención de los afiliados, la economía de los prestadores y la de sus trabajadores. Podrían sumarse a la medida clínicas, sanatorios y hospitales privados de otras provincias.