Erica Vidal es Licenciada en Esterilización y desde hace 34 años trabaja en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, la institución donde nació y en la que también se desempeñó su madre. Desde su trabajo cotidiano, destaca la importancia de garantizar la seguridad de los pacientes y el funcionamiento del sistema de salud. En este marco, el Gobierno de Río Negro, por iniciativa del Gobernador Alberto Weretilneck, mantiene abierta la convocatoria para incorporar profesionales de la salud a los hos

domingo 29 de noviembre de 2026

La historia de Erica Vidal está profundamente ligada al Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche. Nació en esa institución, creció entre sus pasillos y, años más tarde, encontró allí su vocación profesional. Hoy, como Licenciada en Esterilización y jefa de la División de Esterilización, lleva 34 años de servicio dedicados a una tarea esencial para la seguridad de los pacientes.

“Vengo de familia hospitalaria, mi mamá prestó 40 años de servicio. Tengo recuerdos de mi niñez de pasar navidades o fiestas importantes en los pasillos de este hospital”, sostiene Erica, quien reconoce que ese vínculo familiar y afectivo marcó su historia: “Nací en este hospital, tengo un afecto muy especial hacia él”.

Su recorrido laboral comenzó en 1992, luego de realizar el curso de asistente en esterilización. Con el paso de los años, continuó formándose y profundizando sus conocimientos: primero obtuvo el título de Técnica Superior en Esterilización y luego completó sus estudios de grado en la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, la primera institución del país en ofrecer esta carrera.

Erica integró la primera promoción de Licenciados en Esterilización de Argentina, conformada por 35 profesionales, entre ellos tres rionegrinos que actualmente trabajan en hospitales públicos de la provincia. Este logro marcó un hito para la profesión, al incorporar una formación universitaria específica en esterilización, una especialidad que en otros países suele estar a cargo de profesionales de enfermería con estudios complementarios. Ser parte de aquella primera generación representa también un motivo de orgullo para Erica y para la provincia.

Desde su función, Erica coordina un área clave para el funcionamiento cotidiano del hospital y de la red de atención sanitaria en Bariloche. El trabajo del personal de esterilización permite garantizar que los elementos utilizados en las prácticas e intervenciones médicas cumplan con las condiciones necesarias para brindar una atención segura.

“El personal de esterilización es quien brinda la seguridad a los pacientes. Desde nuestro conocimiento práctico y teórico brindamos elementos para una práctica segura de las intervenciones que se hacen dentro del hospital como en los 16 centros de salud que dependen del hospital”, explica.

Se trata de una labor que muchas veces transcurre detrás de escena, pero que resulta indispensable para el trabajo de los equipos de salud y la calidad de las prestaciones que reciben los pacientes.

“Trabajar en salud pública es un desafío constante, es muy importante la labor que hacemos. Tenemos que estar a la altura de lo que la comunidad necesita”, sostiene, poniendo en valor la responsabilidad y el compromiso que implica desempeñarse en el sistema público provincial.

Después de más de tres décadas de trabajo, Erica también construyó una mirada sobre el lugar que ocupa el Hospital Ramón Carrillo en la vida de la comunidad barilochense y de las localidades de la zona.

“El Hospital tiene una identidad muy fuerte y arraigada con la comunidad desde el lado afectivo, es una institución muy querida tanto para los barilochenses como para la gente de la zona”, destaca.

El Ministerio de Salud de Río Negro mantiene permanentemente abierta la convocatoria nacional para incorporarse a los 36 hospitales de la provincia. Quienes desean incorporarse u obtener más información pueden ingresar a este link.