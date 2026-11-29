Bariloche tendrá cielo despejado y máximas de entre 21 °C y 27 °C hasta el viernes. La lluvia llegaría recién el sábado, con 75% de probabilidad.

domingo 29 de noviembre de 2026

Bariloche cierra noviembre con un tiempo que se parece más a enero que a fines de primavera. Este domingo amaneció con cielo despejado y 13,5 °C, y la máxima prevista es de 23,8 °C, después de una mínima de 8,8 °C. La probabilidad de lluvia es de 10%.

El panorama se repite a lo largo de la semana. El lunes 30 el termómetro subirá hasta 25,4 °C, con una mínima de 9,8 °C, y sin precipitaciones. El martes 1 de diciembre bajará un poco, hasta 22,2 °C, y el miércoles 2 tendrá la máxima más baja de los días despejados, con 21,3 °C. En los tres días el cielo estará despejado y la mínima será de 9,8 °C.

La temperatura volverá a subir hacia el final de la semana. El jueves 3 se esperan 25 °C de máxima y 10 °C de mínima. El viernes 4 será el día más cálido del período, con 27,3 °C, y también el de la mínima más alta hasta ese momento, con 12,3 °C. Hasta ahí, el pronóstico no registra lluvias.

El cambio llegaría el sábado 5. El servicio meteorológico consultado prevé lluvia con 75% de probabilidad, entre 12,9 °C y 22 °C. El domingo 6 el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 19,1 °C, la más baja de todo el período, y una mínima de 11,6 °C. La probabilidad de lluvia baja a 10%.

Durante los ocho días las mínimas se mueven entre 8,8 °C y 12,9 °C. Esa diferencia con las máximas, de entre 10 y 15 grados en la mayoría de los días, es habitual en la zona, y deja mañanas y noches frescas junto a tardes cálidas.