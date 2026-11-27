La cita es el miércoles 2 de diciembre a las 20:30 en la Biblioteca Raul Alfonsin en La Llave con repertorio de tangos clásicos, emociones y sorpresas.

viernes 27 de noviembre de 2026

El ciclo de música en vivo "Canciones de miércoles" despide su programación del año con una propuesta cargada de emoción y raíz tanguera. El dúo integrado por el cantor Diego Angi y el guitarrista Juanjo Miraglia presentará "Los tangos de siempre" el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20:30 horas, en la Escuela de Arte La Llave).

Para Angi, quien encontró en el tango una de sus grandes pasiones artísticas, este concierto representa el inicio de su carrera y cumplir un anhelo: compartir escenario en vivo junto a Miraglia, uno de los referentes de la guitarra de la ciudad.

El espectáculo propondrá un recorrido por los grandes tangos clásicos, abordados desde el diálogo cercano entre la voz y la guitarra, con momentos emotivos y algunas sorpresas preparadas para el cierre del ciclo. La entrada es libre.

Ciclo: "Canciones de miércoles" (último evento del año)

"Los tangos de siempre" – Dúo Diego Angi y Juanjo Miraglia

Miércoles 2 de diciembre 20:30 horas. J.M. Sobral 804 (Biblioteca Municipal Presidente Raúl Ricardo Alfonsín / Escuela de Arte La Llave), San Carlos de Bariloche