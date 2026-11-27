Cosplay, K-pop, videojuegos y cultura pop: Bariloche se prepara para vivir la Otaku Con
Bariloche se prepara para recibir una nueva edición de Otaku Con, el encuentro que reúne a seguidores del anime, el manga, el cosplay, el K-pop, los videojuegos y distintas expresiones de la cultura pop.
La cita será el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Estadio Pedro Estremador de Bomberos Voluntarios , con actividades, concursos y espacios para compartir durante ambas jornadas.
Uno de los momentos destacados será el Concurso de Cosplay Otaku Con, que convocará a participantes individuales, dúos y tríos, mayores de 13 años, con personajes de todos los universos.
Las presentaciones tendrán una duración de un minuto y quienes participan podrán hacerlo en una o en ambas jornadas. La programación también tendrá su espacio para el K-pop, con competencias grupales en las que se evaluará la interpretación de coreografías y vestuarios.
En la Zona Gamer habrá torneos gratuitos de FIFA y Mortal Kombat durante los dos días, mientras que Cosplay Kids invitará a niñas y niños a subir al escenario y participar de un desfile especialmente pensado para ellos.
Cada participante recibirá un obsequio. De la Patagonia a Japón: el camino del World Cosplay Summit Otaku Con será sede de la instancia patagónica del World Cosplay Summit, una competencia internacional que convoca a dúos de cosplayers mayores de 18 años, con caracterizaciones de personajes de origen japonés.
La pareja seleccionada en esta instancia avanzará a la final nacional, que se realizará en Paraná. Allí se definirá quién representará a la Argentina en Japón en 2027.
Entradas e información
Las entradas para Otaku Con Bariloche 2026 ya se encuentran disponibles a través de Tikzet.
También pueden adquirirse de manera presencial en los siguientes puntos de venta:
Neuquén: My Way, Belgrano 730.
El Bolsón: Capriccio, Berutti 561.
Dina Huapi: Exclusivo, Galería del Todo.
Villa La Angostura: Kiosco de la Terminal.
Los niños y niñas menores de 5 años ingresan sin cargo, presentando DNI.
La quinta edición de Otaku Con Bariloche cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura; de EMPROTUR Bariloche y de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, además del apoyo de los auspiciantes que acompañan esta edición.