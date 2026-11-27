La quinta edición de Otaku Con Bariloche se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Pedro Estremador, con propuestas para disfrutar de dos jornadas dedicadas al anime, el manga, el cosplay, la música y la cultura japonesa.

viernes 27 de noviembre de 2026

Bariloche se prepara para recibir una nueva edición de Otaku Con, el encuentro que reúne a seguidores del anime, el manga, el cosplay, el K-pop, los videojuegos y distintas expresiones de la cultura pop.

La cita será el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Estadio Pedro Estremador de Bomberos Voluntarios , con actividades, concursos y espacios para compartir durante ambas jornadas.

Uno de los momentos destacados será el Concurso de Cosplay Otaku Con, que convocará a participantes individuales, dúos y tríos, mayores de 13 años, con personajes de todos los universos.

Las presentaciones tendrán una duración de un minuto y quienes participan podrán hacerlo en una o en ambas jornadas. La programación también tendrá su espacio para el K-pop, con competencias grupales en las que se evaluará la interpretación de coreografías y vestuarios.

En la Zona Gamer habrá torneos gratuitos de FIFA y Mortal Kombat durante los dos días, mientras que Cosplay Kids invitará a niñas y niños a subir al escenario y participar de un desfile especialmente pensado para ellos.

Cada participante recibirá un obsequio. De la Patagonia a Japón: el camino del World Cosplay Summit Otaku Con será sede de la instancia patagónica del World Cosplay Summit, una competencia internacional que convoca a dúos de cosplayers mayores de 18 años, con caracterizaciones de personajes de origen japonés.

La pareja seleccionada en esta instancia avanzará a la final nacional, que se realizará en Paraná. Allí se definirá quién representará a la Argentina en Japón en 2027.

Entradas e información

Las entradas para Otaku Con Bariloche 2026 ya se encuentran disponibles a través de Tikzet.

También pueden adquirirse de manera presencial en los siguientes puntos de venta:

Neuquén: My Way, Belgrano 730.

El Bolsón: Capriccio, Berutti 561.

Dina Huapi: Exclusivo, Galería del Todo.

Villa La Angostura: Kiosco de la Terminal.

Los niños y niñas menores de 5 años ingresan sin cargo, presentando DNI.

La quinta edición de Otaku Con Bariloche cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura; de EMPROTUR Bariloche y de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, además del apoyo de los auspiciantes que acompañan esta edición.