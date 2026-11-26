Se solicita a los usuarios transitar con precaución, reducir la velocidad al aproximarse al sector de trabajo, respetar la señalización preventiva y circular con las luces bajas encendidas.

jueves 26 de noviembre de 2026

Vialidad Nacional informa que se están llevando adelante tareas de fresado y bacheo en frío de la calzada en la zona de Clemente Onelli, provincia de Río Negro, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Estas intervenciones forman parte de las tareas de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y se desarrollan íntegramente con personal y equipos del 20° Distrito Río Negro de Vialidad Nacional.

Se solicita a los usuarios transitar con precaución, reducir la velocidad al aproximarse al sector de trabajo, respetar la señalización preventiva y circular con las luces bajas encendidas.

Vialidad Nacional agradece la colaboración de los usuarios y recomienda respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.