Del lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre, el SCUM (Moreno y Villegas) será el punto de encuentro para adquirir regalos de diseño local, disfrutar de actividades gratuitas en familia y colaborar con una colecta solidaria.

miércoles 25 de noviembre de 2026

Con el objetivo de promover el consumo local y acompañar a las familias en la previa de las fiestas, regresa Ronda: Emprendimientos Creativos para las Infancias en su especial edición Navidad. El espacio funcionará desde el lunes 30 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre, en el horario corrido de 10:00 a 21:00 horas, en el Salón Cultural de Usos Múltiples (SCUM), ubicado en Moreno y Villegas.

En esta decimoctava edición, el espacio renueva su propuesta ampliando su oferta habitual. Además de juguetes y elementos de juego didácticos, el público podrá encontrar indumentaria, accesorios, blanquería, artículos escolares y una gran variedad de productos dedicados a las infancias y la crianza, todos elaborados por manos barilochenses.

Para acompañar a la economía local, quienes residan en la ciudad accederán a un 10 % de descuento abonando en efectivo.

Actividades gratuitas y compromiso solidario

Más allá de ser un paseo de compras navideñas, Ronda propone un espacio de encuentro recreativo con actividades abiertas para disfrutar en familia:

â— Taller de pintura navideña: Viernes 4 de diciembre a las 16:30 hs. Una invitación para que chicos y grandes pinten juntos sus propios adornos para el arbolito.

â— Búsqueda del Tesoro con el Grinch: Sábado 5 de diciembre a las 18:00 hs. Una aventura lúdica temática para los más pequeños.

Asimismo, durante toda la semana la feria funcionará como punto de recepción de productos de la Mesa Dulce Navideña (pan dulce, budines, confituras). Todo lo recolectado será destinado al Merendero Alihuen, del barrio Barda Este, para acompañar su labor comunitaria en estas fiestas.

Sobre Ronda

Nacido en 2021, Ronda es un espacio colectivo de comercialización impulsado de manera asociativa por emprendedores y emprendedoras locales junto a la coordinación de la Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Su propósito es acercar tanto a residentes como a turistas productos de calidad con identidad local, fortaleciendo el trabajo independiente de la región.

Para conocer más sobre los emprendimientos participantes y las novedades de la semana, se puede seguir el perfil oficial en Instagram: @ronda.emprendimientos.