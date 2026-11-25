Este sábado 28 de noviembre a las 20.30, el coro AB IMO CORDE (Desde lo profundo del corazón) se presentará en la Sala Rautenstrauch del Campus de Artes y Música Bariloche (CAMBA).

miércoles 25 de noviembre de 2026

AB IMO CORDE (Desde lo profundo del corazón) es un ensamble coral creado y dirigido por el compositor y director Eduardo Andrés Malachevsky con un objetivo preciso: La difusión de música coral académica de compositores del Siglo XX-XXI.

Integrado por 23 voces, el programa de los conciertos del presente año proponen un recorrido, casi contemplativo, por 11 obras de compositores de Estonia, Letonia, Suecia, Escocia, Estados Unidos y Argentina. Cada obra es precedida por la escucha del poema que la inspira: ¿Cómo traduce musicalmente el compositor el texto que da nacimiento a su obra? ¿Hacia dónde nos lleva su interpretación sonora? ¿Qué sentimientos despierta en nosotros?

Programa

Tintinabulum… Suenan campanas, se oye el canto de las vísperas. I Magnificat Versículo (en latín) del Evangelio según San Lucas. Compositor: Arvo Pärt (Estonia 1935).



El sol desciende suavemente, atardece. II Aftonen (atardecer) poema (en sueco) de Carl Herman Sätherberg (Suecia 1812-1897). Compositor: Hugo Alfvén (Suecia 1872-1960)

Unos Ángeles miran caer la tarde mientras otros bailan entre la hierba. III ÁNGELES BAILAN ENTRE LA HIERBA poema de Juan L. Ortíz (Argentina 1896-1978) |Compositor: Eduardo Andrés Malachevsky (Argentina 1960)



El crepúsculo se ruboriza mientras lo besa la noche…

IV ÕHTUL (atardecer) poema (en estonio) de Ernst Enno (Estonia 1875-1934) | Compositor: Pärt Uusberg (Estonia 1986)

Y llega la noche, una noche que moja riberas en tu alma…

V WATERNIGHT (agua nocturna) poema (en inglés) de Octavio Paz (México 1914-1998) | Compositor: Eric Whitacre (Estados Unidos 1970)

Y mientras un ángel te cuida,

VI ANGELE DEI (ángel de Dios) Oración (en latín) atribuida a Reginald de Canterbury (Inglaterra 1500-1558) |Compositor: PÄ“teris Vasks (Letonia 1946)

otros ascienden hacia la luz dejando al amor susurrar en sus alas…

VII LET MY LOVE BE HEARD (que mi amor sea escuchado) Poema (en inglés) de Alfred Noyes (Inglaterra 1880-1958) | Jake Runestad (Estados Unidos 1986)

¡Y llega la LUZ! esa luz tan cálida e intensa como el oro puro.

VIII LUX AURUMQUE (luz cálida) Poema (en latín) de Edward Esch (Estados Unidos 1970)|Compositor: Eric Whitacre (Estados Unidos 1970)

De pronto pasa ella, pura belleza…

IX SHE WALKS IN BEAUTY (ella camina en la belleza) Poema (en Inglés) de Lord Byron (Inglaterra 1788-1824) | Compositor: Paul Mealor (Gales 1975)

Pero lo horrible, lo injusto y la muerte están a la vuelta de la esquina…X ANTHONY O DALY Basado en un poema (en Inglés) de Antoine Ó’Raiftearaí (Irlanda 1779-1835)| Compositor: Samuel Barber (Estados Unidos 1910-1981)

Finalmente, como un grito, una súplica -desde lo profundo del corazón-: ‘¡Dios, libranos de las guerras!’

XI VARJELE JUMALA SOASTA (Dios, líbranos de las guerras) Poema (en Finlandés) tomado de la Colección tradicional de poesía finlandesa Kanteletar (1840) | Compositor: Veljo Tormis (Estonia 1930-2017)

Enlace a programa completo

Integran AB IMO CORDE

SOPRANOS: Andrea Duprez, Lara Behnisch, Laura Borak, María Moraga, Sheila Strachan

MEZZO SOPRANOS: Edith Douma, Florencia López, Pamela Gallino Blok, Úrsula Naumann

CONTRALTOS: Gaby Rivas, Lony Häntzsch, Mariela Chavez

TENORES: Gustavo Hora, Jorge Alba Mendieta, Luciano Lobo, Pablo Ruíz, Mariano Painefil

BARÍTONOS: Benjamín Latorre, Fidel Reyes, José Azar

BAJOS: Alejandro Matteozzi, Conrad Estela, Juan Kruszewsky

DIRECCIÓN: Eduardo Andrés Malachevsky

ARTISTAS INVITADOS: Cora Gabraz, textos recitados | Marianna Lahmann, gong

Acerca de E. A. Malachevsky

En su trayectoria como director, Eduardo Malachevsky ha dirigido diversos ensambles corales en Argentina, Estados Unidos y Francia. Como compositor, ha recibido más de 25 reconocimientos nacionales e internacionales en Argentina, Estados Unidos, Italia, España, Bélgica y Alemania, que lo posicionan entre los referentes latinoamericanos de la creación de música coral original.

Su obra, de marcado carácter espiritual, refleja una experiencia vital singular: durante 14 años vivió en la soledad sonora de un claustro contemplativo como monje trapense, perteneciente a la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia.

Paralelamente a su actividad musical, Malachevsky se desempeña como director ejecutivo y artístico del Campus de Artes y Música Bariloche (Camping Musical Bariloche), una reconocida institución patagónica dedicada, desde 1950, al desarrollo, la promoción y la expresión de las artes.