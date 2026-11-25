Junto a un cómplice, el delincuente interceptó a un joven y lo amenazó con la cuchilla de una cortapluma. El otro tenía una manopla. La víctima se resistió y los ladrones debieron huir en colectivo, y con las manos vacías. Fueron detenidos a los pocos metros.

miércoles 25 de noviembre de 2026

La Policía de Río Negro detuvo a dos sujetos que, utilizando un arma blanca, intentaron apoderarse de las pertenencias de un adolescente, quien forcejeó con los autores para evitar la concreción del ilícito.

El hecho ocurrió este martes a la tardeen 12 de octubre y Frey. Uno de los autores usa muletas para movilizarse, lo que ralentizó la fuga. Sin embargo ello no fue impedimento para que intentara sustraerle pertenencias a un adolescente, utilizando una Victorinox.

Su compañero de andanzas tenía una manopla con la que agredió a la víctima aunque el ataque les resulto infructífero y debieron huir sin elementos en su poder.

Luego de intentar cometer el hecho, los sujetos abordaron un colectivo de línea que fue interceptado por el personal actuante, logrando la detención de los autores.

En su poder tenían los elementos que utilizaron para tratar de concretar el ilícito. Los autores, de 27 y 38 años, quedaron detenidos y afrontarán cargos por robo en grado de tentativa.